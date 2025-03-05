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На саміті ЄС обговорять розміщення військових в Україні – джерело ЄП

Тетяна Висоцька, Станіслав ПогоріловСереда, 5 березня 2025, 14:24
На саміті ЄС обговорять розміщення військових в Україні – джерело ЄП
Фото: Getty Images

На позачерговому засідання Європейської ради 6 березня лідери держав ЄС розпочнуть роботу над формулюванням концепції гарантій безпеки для України, яка включає в себе розміщення на території України європейських військових.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на неназваного посадовця ЄС, обізнаного з підготовкою порядку денного саміту

Деталі: За даними джерела, 6 березня у Брюсселі лідери держав-членів ЄС почнуть перше предметне спільне обговорення питання розміщення свого військового контингенту в Україні після закінчення війни або після початку перемир’я.

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"Під час цього засідання Європейської ради розпочнеться предметна робота щодо гарантій безпеки від ЄС для України, яка включатиме планування можливості розміщення військових місій на території України", – заявив посадовець ЄС.

Він повідомив, що до цього моменту "дебати з цього приводу ще не відбулися", лише деякі держави ЄС висловлювали публічно своє бажання або небажання надіслати свої війська в Україну у рамках гарантій безпеки. 

"Можливо, ще більше держав на саміті висловлять підтримку цієї ініціативи", – додав єврочиновник. 

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Тим не менш, за його словами, конкретне рішення щодо розміщення військ держав ЄС в Україні не може бути прийняте до того, як буде зрозумілий формат мирного врегулювання в Україні.

"Говорити про конкретні рішення передчасно. Ще не було припинення вогню, ще не підписана мирна угода. Політичний контекст постійно змінюється", – констатував співрозмовник "Європейської правди".

І нагадав, що як перший елемент надання гарантій безпеки Україні Євросоюз розглядає "надання підтримки збройним силам України, посилення українського війська, щоб у разі нової агресії вони могли захистити себе".

Остання теза є в найбільш свіжому варіанті проекту висновків саміту Європейської ради 6 січня, повідомив європейський посадовець.

Передісторія:

ЄСУкраїнаросійсько-українська війна
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