WSJ: Трамп не відновить допомогу Україні, поки не вирішить, що Зеленський підтримує переговори з РФ

The Wall Street Journal повідомляє, що зупинка військової допомоги США Україні може тривати до того часу, поки Дональд Трамп не встановить, чи підтримує Володимир Зеленський мирні переговори з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал WSJ

Деталі: У вівторок Володимир Зеленський у соцмережі Х заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі США та вести переговори "під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти тривалого миру". Він також сказав, що йому "прикро" через перепалку у Білому домі.

Реклама:

За словами американських високопосадовців, неясно, чи достатньо заяви Зеленського, щоб переконати Трампа відновити американську військову допомогу Україні, яку Білий дім зупинив у понеділок.

Американські посадовці сказали, що пауза триватиме доти, доки Трамп не вирішить, що Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.

За словами політиків, під час нещодавніх приватних зустрічей Трамп скаржився, що Зеленський не виявив жодного наміру розпочати переговори з Путіним. Рішення про тимчасову зупинку допомоги мало на меті показати українському лідеру, що Білий дім серйозно налаштований на мирне врегулювання, додали вони.

РЕКЛАМА:

Утім, за словами посадовців, навіть підписання угоди про надання американським компаніям доступу до українських рідкісноземельних копалин може бути недостатньо, щоб переконати Трампа відновити допомогу.

Передісторія: