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WSJ: Трамп не відновить допомогу Україні, поки не вирішить, що Зеленський підтримує переговори з РФ

Христина Бондарєва, Степан ГафткоСереда, 5 березня 2025, 14:40
WSJ: Трамп не відновить допомогу Україні, поки не вирішить, що Зеленський підтримує переговори з РФ
Фото: Getty Images

The Wall Street Journal повідомляє, що зупинка військової допомоги США Україні може тривати до того часу, поки Дональд Трамп не встановить, чи підтримує Володимир Зеленський мирні переговори з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на матеріал WSJ 

Деталі: У вівторок Володимир Зеленський у соцмережі Х заявив, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини зі США та вести переговори "під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти тривалого миру". Він також сказав, що йому "прикро" через перепалку у Білому домі.

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За словами американських високопосадовців, неясно, чи достатньо заяви Зеленського, щоб переконати Трампа відновити американську військову допомогу Україні, яку Білий дім зупинив у понеділок.

Американські посадовці сказали, що пауза триватиме доти, доки Трамп не вирішить, що Зеленський підтримує мирні переговори з Росією. 

За словами політиків, під час нещодавніх приватних зустрічей Трамп скаржився, що Зеленський не виявив жодного наміру розпочати переговори з Путіним. Рішення про тимчасову зупинку допомоги мало на меті показати українському лідеру, що Білий дім серйозно налаштований на мирне врегулювання, додали вони.

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Утім, за словами посадовців, навіть підписання угоди про надання американським компаніям доступу до українських рідкісноземельних копалин може бути недостатньо, щоб переконати Трампа відновити допомогу.

Передісторія:

  • Після дипломатичного вибуху в Білому домі 28 лютого європейські союзники ведуть переговори про плани підтримки України, одночасно підштовхуючи Зеленського до спроб налагодити відносини з Трампом. Європейські лідери та Зеленський заявили, що американські гарантії безпеки для Києва є критично важливими для будь-якої мирної угоди. 
  • Трамп заявив, що готовий обговорювати такі зобов'язання лише після припинення вогню між Україною та Росією.
  • Під час свого виступу на спільному засіданні Конгресу у вівторок ввечері Трамп зачитав те, що, за його словами, було листом від українського президента, який був майже ідентичним посту Володимира Зеленського у Х. У самому виступі Трамп нічого не сказав про укладення угоди з Україною щодо видобутку корисних копалин.

російсько-українська війнаСШАпереговори
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