Німеччина видала Україні експосадовця податкової служби Полтавщини, якого розшукували 2 роки
Німецькі правоохоронці передали українським слідчим ексзаступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області, якого підозрюють у тому, що разом зі спільниками він допоміг одному з полтавських підприємств ухилитися від сплати майже 1,3 млн гривень податків.
Джерело: Офіс генерального прокурора, ДБР
Дослівно ДБР: "3 березня 2025 року на міжнародному пункті пропуску "Краківець" у Львівській області німецькі правоохоронці передали працівникам Державного бюро розслідувань ексзаступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області. Його розшукували за вчинення низки злочинів".
Деталі: За даними джерел УП йдеться про Олега Волошинова.
Слідство встановило, що посадовець разом зі спільниками сприяв одному з полтавських підприємств в ухиленні від сплати майже 1,3 млн гривень податків. З цією метою він ініціював позапланову перевірку підприємця, за підсумками якої було складено акт із навмисно заниженою сумою податкових зобов’язань.
У подальшому службовці видали податкове повідомлення-рішення із заниженою сумою податку на додану вартість та зменшеними штрафними санкціями. Це дозволило підприємству уникнути належних виплат до державного бюджету.
Дізнавшись про здійснення досудового розслідування за вказаним фактом посадовець виїхав за межі України, щоб уникнути кримінальної відповідальності. У зв’язку з цим у серпні 2023 року його було оголошено у міжнародний розшук.
Експосадовець підозрюється у пособництві в зловживанні службовим становищем, використанні службового становища, що спричинило тяжкі наслідки, а також у пособництві в складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених організованою групою (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років. Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.