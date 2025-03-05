Німеччина видала Україні експосадовця податкової служби Полтавщини, якого розшукували 2 роки

Німецькі правоохоронці передали українським слідчим ексзаступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області, якого підозрюють у тому, що разом зі спільниками він допоміг одному з полтавських підприємств ухилитися від сплати майже 1,3 млн гривень податків.

Джерело: Офіс генерального прокурора, ДБР

Дослівно ДБР: "3 березня 2025 року на міжнародному пункті пропуску "Краківець" у Львівській області німецькі правоохоронці передали працівникам Державного бюро розслідувань ексзаступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області. Його розшукували за вчинення низки злочинів".

Реклама:

Деталі: За даними джерел УП йдеться про Олега Волошинова.

Слідство встановило, що посадовець разом зі спільниками сприяв одному з полтавських підприємств в ухиленні від сплати майже 1,3 млн гривень податків. З цією метою він ініціював позапланову перевірку підприємця, за підсумками якої було складено акт із навмисно заниженою сумою податкових зобов’язань.

РЕКЛАМА:

У подальшому службовці видали податкове повідомлення-рішення із заниженою сумою податку на додану вартість та зменшеними штрафними санкціями. Це дозволило підприємству уникнути належних виплат до державного бюджету.

фото: Офіс генерального прокурора

Дізнавшись про здійснення досудового розслідування за вказаним фактом посадовець виїхав за межі України, щоб уникнути кримінальної відповідальності. У зв’язку з цим у серпні 2023 року його було оголошено у міжнародний розшук.

Експосадовець підозрюється у пособництві в зловживанні службовим становищем, використанні службового становища, що спричинило тяжкі наслідки, а також у пособництві в складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених організованою групою (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років. Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.