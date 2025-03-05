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Волц назвав умови, за яких Трамп "уважно розгляне" розморозку військової допомоги Україні

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловСереда, 5 березня 2025, 15:42
Волц назвав умови, за яких Трамп уважно розгляне розморозку військової допомоги Україні
Майк Волц, фото Getty Images

Радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що розморозка військової допомоги Україні може бути розглянута очільником Білого дому у разі успіху в організації мирних переговорів, а також якщо будуть вжиті заходи "зі зміцнення довіри".

Джерело: заяву представника адміністрації Трампа наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Я думаю, якщо ми зможемо провести переговори і просунутися до них, а також викласти на стіл деякі заходи зі зміцнення довіри, тоді президент розгляне можливість скасування паузи".

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Деталі: За його словами, за цих умов Трамп "уважно розгляне" можливість розморозити поставки військової допомоги Україні.

Він повідомив, що офіційні особи обговорюють дату, місце і команду переговірників, які б привели до припинення війни.

"Ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які потім передамо росіянам і перевіримо їх на міцність", – сказав він, не уточнивши, які заходи він має на увазі.

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Волц також додав, що адміністрація Трампа має знати, "що обидві сторони щиро ведуть переговори щодо часткового, а потім і постійного миру".

Що було раніше:

  • 4 березня американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.
  • Також стало відомо про те, що США зупинили обмін розвідувальними даними з Україною.
  • Видання The Wall Street Journal повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.

СШАдопомога Україніросійсько-українська війна
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