Волц назвав умови, за яких Трамп "уважно розгляне" розморозку військової допомоги Україні
Радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що розморозка військової допомоги Україні може бути розглянута очільником Білого дому у разі успіху в організації мирних переговорів, а також якщо будуть вжиті заходи "зі зміцнення довіри".
Джерело: заяву представника адміністрації Трампа наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда"
Пряма мова: "Я думаю, якщо ми зможемо провести переговори і просунутися до них, а також викласти на стіл деякі заходи зі зміцнення довіри, тоді президент розгляне можливість скасування паузи".
Деталі: За його словами, за цих умов Трамп "уважно розгляне" можливість розморозити поставки військової допомоги Україні.
Він повідомив, що офіційні особи обговорюють дату, місце і команду переговірників, які б привели до припинення війни.
"Ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які потім передамо росіянам і перевіримо їх на міцність", – сказав він, не уточнивши, які заходи він має на увазі.
Волц також додав, що адміністрація Трампа має знати, "що обидві сторони щиро ведуть переговори щодо часткового, а потім і постійного миру".
Що було раніше:
- 4 березня американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.
- Також стало відомо про те, що США зупинили обмін розвідувальними даними з Україною.
- Видання The Wall Street Journal повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.