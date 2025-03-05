Волц назвав умови, за яких Трамп "уважно розгляне" розморозку військової допомоги Україні

Радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що розморозка військової допомоги Україні може бути розглянута очільником Білого дому у разі успіху в організації мирних переговорів, а також якщо будуть вжиті заходи "зі зміцнення довіри".

Джерело: заяву представника адміністрації Трампа наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Я думаю, якщо ми зможемо провести переговори і просунутися до них, а також викласти на стіл деякі заходи зі зміцнення довіри, тоді президент розгляне можливість скасування паузи".

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Деталі: За його словами, за цих умов Трамп "уважно розгляне" можливість розморозити поставки військової допомоги Україні.

Він повідомив, що офіційні особи обговорюють дату, місце і команду переговірників, які б привели до припинення війни.

"Ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які потім передамо росіянам і перевіримо їх на міцність", – сказав він, не уточнивши, які заходи він має на увазі.

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Волц також додав, що адміністрація Трампа має знати, "що обидві сторони щиро ведуть переговори щодо часткового, а потім і постійного миру".

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