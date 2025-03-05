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Через російську дронову атаку на Антонівку загинув місцевий 

Анастасія ПроцСереда, 5 березня 2025, 17:06
Через російську дронову атаку на Антонівку загинув місцевий 
Ілюстративне фото: Getty Images

5 березня російські військові скинули вибухівку з дрона в Антонівкці Херсонської області, у результаті чого загинув чоловік.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Пряма мова: "Орієнтовно о 14:30 російські окупанти вдарили з БпЛА по Антонівці".

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Деталі: За словами Прокудіна, внаслідок скидання вибухівки з дрона травми, несумісні з життям, дістав місцевий житель. Голова ОВА передав співчуття рідним і близьким загиблого.

Що передувало:

  • Росіяни в ніч на 5 березня атакували Херсон, унаслідок обстрілу в Корабельному районі міста загинув 55-річний чоловік, є поранені, пошкоджені будинки.

Херсонська областьбезпілотники
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