ЗМІ: США припинили ділитися з Україною даними, які допомагали бити вглиб РФ

Припинення обміну розвідувальними даними між США і Україною стосується лише тих, які могли б бути використані для українських ударів вглиб території РФ.

Джерело: телеканал Sky News з посиланням на джерела, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначив співрозмовник телеканалу, обмін американськими розвідданими не припинено повністю.

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Джерело назвало цей крок "вибірковим", вказавши, що це означає, що США, як і раніше, будуть ділитися з Україною розвідувальною інформацією, яка може бути використана для атак на окупованих територіях України.

На запитання, чи правильно, що США припинили ділитися розвідданими, українське джерело відповіло: "На жаль, так, але не повністю. Це вибірково. Щодо можливості ударів по території Російської Федерації".

Нагадаємо, 4 березня американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.

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Також стало відомо про те, що США зупинили обмін розвідувальними даними з Україною.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.