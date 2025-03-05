Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

ЗМІ: США припинили ділитися з Україною даними, які допомагали бити вглиб РФ

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Середа, 5 березня 2025, 17:18
ЗМІ: США припинили ділитися з Україною даними, які допомагали бити вглиб РФ
Getty Images

Припинення обміну розвідувальними даними між США і Україною стосується лише тих, які могли б бути використані для українських ударів вглиб території РФ.

Джерело: телеканал Sky News з посиланням на джерела, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначив співрозмовник телеканалу, обмін американськими розвідданими не припинено повністю.

Реклама:

Джерело назвало цей крок "вибірковим", вказавши, що це означає, що США, як і раніше, будуть ділитися з Україною розвідувальною інформацією, яка може бути використана для атак на окупованих територіях України.

На запитання, чи правильно, що США припинили ділитися розвідданими, українське джерело відповіло: "На жаль, так, але не повністю. Це вибірково. Щодо можливості ударів по території Російської Федерації".

Нагадаємо, 4 березня американські ЗМІ дізналися про розпорядження Трампа призупинити усю військову допомогу Україні, доки він не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру". Рішення стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.

РЕКЛАМА:

Також стало відомо про те, що США зупинили обмін розвідувальними даними з Україною.

Видання The Wall Street Journal повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Рубіо назвав повномасштабну війну Росії проти України проксі-війною між США та РФ
Жумаділов залишає посаду гендиректора Держоператора тилу і призначений директором АОЗ
Команда Трампа провела таємні переговори з Тимошенко та оточенням Порошенка – Politico
Євродепутати просять короля Бельгії підтримати конфіскацію €250 млрд російських активів для України
фото, оновлено Кількість жертв у Кривому Розі зросла до 4
Макрон підтвердив готовність захищати європейських союзників ядерною зброєю
Усі новини...
Останні новини
11:29
Заступника голови Тернопільської ОВА засудили до 8 років за хабар 1,8 млн гривень
11:21
Київська школа "Базис" відреагувала на заяву колишньої вчительки про домагання з боку керівника
11:16
Франція запропонувала Україні ділитись своїми розвідданими
11:03
Росія офіційно призначила посла у США
10:57
біатлонУ Чехії стартує етап Кубку світу в Нове Место
10:56
Рубіо назвав повномасштабну війну Росії проти України проксі-війною між США та РФ
10:45
П'ятий за два тижні: окупанти знову пошкодили енергообʼєкт на Одещині
10:43
Google представила "Режим штучного інтелекту" для Пошуку
10:42
Жумаділов залишає посаду гендиректора Держоператора тилу і призначений директором АОЗ
10:40
У Нідерландах обговорюють новий пакет допомоги Україні – 3,5 млрд євро у 2026 році
Усі новини...
Реклама:
Реклама: