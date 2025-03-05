"Герої на щиті": 80% тіл, які повертає Росія, мають ознаки тортур

Більшість тіл українців, репатрійованих із місць утримання в Росії, мають ознаки тортур.

Джерело: фільм "Повернення. Герої на щиті", представники МВС та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під час презентації стрічки 5 березня

Пряма мова завідувачки відділом судово-медичної експертизи трупів бюро СМЕ Інни Падєй: "80% тіл, які повернуті нам із СІЗО, в’язниць і так далі, на них ми знаходимо ознаки тортур. Тортури – це застосування фізичної сили, застосування певних знарядь, які, наприклад, проводять електричний струм, та й навіть позбавлення людини життєво необхідних потреб, як то їжа та медична допомога".

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Пряма мова представника Коордштабу Андрія Юсова: "Сам факт того, що ми обговорюємо питання повернення тіл українських цивільних громадян – це є ознака масових воєнних злочинів Росії… Серед повернутих є тіла з ознаками щонайменше порушення умов утримання і це не поодинокі випадки. Але ми дуже обережно коментуємо цю тему, оскільки родичі багатьох українських як захисників, так і цивільних, які чекають на повернення – це живі люди, і ми не повинні їх зайвий раз і безпідставно травмувати. Тому лише після проведення слідства і встановлення тих чи інших фактів можливі відповідні коментарі".

Деталі: Як пояснив керівник Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе, ідентифікація тіл здійснюється в два способи: візуальний огляд тіла та ДНК-аналізом. За його словами, за зовнішніми ознакам (татуювання, шрами протези, тощо) було упізнано 4600 людей, але в той же час щодо кожного тіла проводилася ДНК-експертиза.

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Наразі неідентифікованими залишаються понад 3200 тіл.

Цуцкірідзе додав, що навантаження на слідчих, які займаються відповідними розслідуваннями, порівняно з довоєнним рівнем зросло на 300%. Наразі правоохоронці розслідують близько 70 тисяч кримінальних проваджень за фактами безвісти зниклих за особливих обставин осіб (як цивільних, так і військовослужбовців, а також рідних та близьких, які втратили контакт з людьми на окупованих територіях). До цієї роботи залучені 2 тисячі правоохоронців.