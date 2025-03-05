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Росіяни за тиждень скинули 108 авіабомб на Костянтинівку: 16 людей загинули

Євген КізіловСереда, 5 березня 2025, 18:06
Росіяни за тиждень скинули 108 авіабомб на Костянтинівку: 16 людей загинули
фото: Getty Images

За минулий тиждень російські війська скинули 108 авіабомб на Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого 16 людей загинули і 38 поранені.

Джерело: очільник Донецької обласної держадміністрації Вадим Філашкін в телеефірі

Пряма мова: "Тільки за останній тиждень по місту Костянтинівка ворог скинув 108 авіабомб. Це і КАБи, і ФАБи. 16 людей загинули та 38 отримали поранення".

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Деталі: За його словами, через такі активні обстріли прискорилась евакуація цивільних — як з Костянтинівки, так і з Покровська, який теж перебуває під масовими обстрілами росіян. За останній тиждень більше 5000 людей евакуювалися з цих міст.

Філашкін повідомив також, що в Костянтинівці продовжують працювати шість відділень Укрпошти, але вони лише відправляють посилки, а не приймають їх, щоб мешканці, що евакуюються, могли відіслати речі до нового місця проживання. Також у відділеннях можна отримати соціальні виплати.

Він повідомив також, що через бойові дії в 138 населених пунктах області відсутнє електричне, газове і водне постачання.

Донецька областьобстрілвійнажертви
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