Deep State: Кількість штурмів ворога на Покровському напрямку продовжує падати

Кількість штурмових дій російських окупантів на Покровському відтинку фронту продовжує падати, однак ворогу вдається заводити нові підрозділи.

Джерело: аналітичний проєкт Deep State

Дослівно: "Черговий мінімальний рекорд зіткнень відбувся вчора 4 березня і склав 17 разів. На графіку відображена динаміка з початку 2025 року. Синя лінія – лінія тренду за 6 останніх днів.

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В той же час ворогу ще й вдається заводити нові підрозділи. Наприклад, для штурмів на Успенівку, противник завів свіжий підрозділ у Нововасилівку, і їх трупи вже валяються в Успенівці".

Деталі: Як зазначено у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16 годину середи, від початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 11 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Котлиного, Богданівки, Котлярівки та Андріївки. Сили оборони стримують натиск і відбили всі атаки противника, повідомляє Генштаб.