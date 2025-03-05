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У Трампа повідомили про підготовку нових переговорів між Україною та США

Марія Ємець, Євген КізіловСереда, 5 березня 2025, 18:20
У Трампа повідомили про підготовку нових переговорів між Україною та США
фото: Getty Images

Радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц каже, що наразі триває підготовка до нового раунду перемовин між Америкою і Україною.

Джерело: Волц у спілкуванні зі ЗМІ, чиї слова наводить кореспондентка CBS News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На питання про призупинення США обміну розвідданими з Україною Волц сказав, що американська сторона "зробила крок назад та ставить на паузу і переглядає усі аспекти цих відносин".

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"Проте я щойно мав телефонну розмову з моїм колегою, українським радником з нацбезпеки. У нас йдуть хороші перемовини щодо місця проведення наступного раунду перемовин, щодо складу делегацій і змісту. Тож лише за останні 24 години після публічної заяви Зеленського, і цих подальших розмов, які я зараз продовжу після повернення всередину, думаю, що ми дуже скоро побачимо рух", – прокоментував Волц. 

Тим часом радник президента України Дмитро Литвин у коментарі "Суспільному" підтвердив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак щойно мав розмову з Волцом.

Перед цим Волц заявив, що розморозка військової допомоги Україні може бути розглянута у разі успіху в організації мирних переговорів, а також якщо будуть вжиті заходи "зі зміцнення довіри".

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