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В ЄС підтвердили візит Зеленського на саміт в Брюсселі 6 березня

Тетяна Висоцька, Євген КізіловСереда, 5 березня 2025, 19:28
В ЄС підтвердили візит Зеленського на саміт в Брюсселі 6 березня
Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський візьме участь 6 березня у позачерговому засіданні Євроради у Брюсселі, що присвячене допомозі Україні та обороні ЄС.

Джерело: "Європейська правда"  посиланням на посадовця Євросоюзу, причетного до підготовки саміту

Деталі: Співрозмовник "Європейської правди" наголосив, що Зеленський прийняв запрошення президента Євроради Антоніу Кошти та буде фізично присутній у Брюсселі на саміті лідерів ЄС 6 березня.

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"Ми отримали підтвердження, що президент Зеленський відвідає саміт особисто", – повідомив європосадовець.

Він зауважив, що український очільник зокрема поспілкується з лідерами держав Євросоюзу під час робочого ланчу.

Нагадаємо, що у ЄС не були впевнені, чи відбудеться візит Зеленського в Брюссель, до вечора 5 березня.

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Gрезидент Євроради Антоніу Кошта запросив президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів ЄС 6 березня, що буде присвячений європейській обороні і Україні.

Своєю чергою, Угорщина продовжує погрожувати заблокувати включення згадки про підтримку України до підсумкової заяви саміту, а також натякає, що може відмовитися продовжувати санкції ЄС проти російських фізичних осіб 10 березня.

За деякими даними, лідери держав ЄС на саміті розпочнуть роботу над формулюванням концепції гарантій безпеки від ЄС для України після можливого завершення воєнних дій, яка включає в себе розміщення на території України європейських військових.

ЄСУкраїнаЗеленський
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