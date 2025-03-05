Верховний суд США відхилив прохання Трампа про замороження зовнішньої допомоги

Верховний суд Сполучених Штатів відхилив клопотання адміністрації президента Дональда Трампа про те, щоб погоджені Конгресом мільярди доларів на зовнішню допомогу лишилися замороженими.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: У середу 5 березня Верховний суд 5 голосами до 4 відхилив прохання адміністрації Трампа залишити замороженими мільярди доларів, виділені на зовнішню допомогу.

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Водночас суд не вказав, коли кошти мають бути розблоковані, що означає, що Білий дім може продовжити тяганину у судах нижчої інстанції.

У центрі позову – бюджет Агентства США з міжнародного розвитку, кошти якого Дональд Трамп заморозив у січні 2025 року з намірами скоротити витрати і переорієнтувати агенства на свій порядок денний.

Декілька неурядових організацій подали позов, наполягаючи, що такі дії адміністрації узурпують повноваження Конгресу щодо контролю витрат і є порушенням федерального законодавства.

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Із матеріалів справи стало відомо, що у Трампа хочуть скасувати близько 90% погоджених грантів USAID на зовнішню допомогу.

7 лютого Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.