У ПС зупинили і перевіряють наказ про переведення авіаінженерів в інші війська

Повітряне командування "Захід" втрутилося у ситуацію, коли фахівців інженерно-авіаційної служби 204-ї бригади тактичної авіації вирішили перевести в інші військові підрозділи.

Джерело: Повітряне командування "Захід" Повітряних сил ЗСУ у Facebook

Деталі: Командування повідомляє, що помітило в соцмережах відеозвернення військовослужбовців 204-ї бригади тактичної авіації, в якому вони зробили заяву стосовно переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів військ.

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Дослівно: "Вважаємо за необхідне поінформувати про наступне. В повітряному командуванні "Захід" дотримуються рішення про недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних сил України. За даним фактом проводиться службова перевірка усіх обставин ситуації. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ ВІДМІНИТИ вибуття військовослужбовців 204-ої бригади тактичної авіації".

Більше деталей: В повітряному командуванні нагадали, шо в них працює гаряча телефонна лінія 0 322 355 589, на яку можуть звертатися усі військовослужбовці, які вважають, що їхнє переведення здійснюється з порушеннями.

Дослівно: "Звернення військовослужбовців бригади на гарячу лінію дозволило б їм якомога раніше вирішити проблемне питання. Звернень від військовослужбовців 204-ї бригади тактичної авіації зафіксовано не було".