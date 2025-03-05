Макрон: Росія стала загрозою для Франції та Європи

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що сучасна Росія стала загрозою для усієї Європи, включно з Францією, і не бачить причин вірити, що вона зупинилась би на Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на звернення Макрона до нації ввечері 5 березня

Деталі: Президент Франції зазначив, що безпека й добробут європейських громадян стали більш непевними, згадавши, що повномасштабна війна Росії проти України триває вже три роки, Сполучені Штати змінюють позицію щодо підтримки України та почали торгову війну із союзниками, при цьому зберігається терористична загроза.

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"Потрібно це сказати: ми входимо у нову еру", – заявив Макрон.

Французький лідер зауважив, що Росія вже надала своїй війні проти України обрисів війни глобального масштабу, залучивши військових з КНДР та іранську зброю, водночас допомагаючи Пхеньяну і Тегерану, Росія не гребує вбивствами опонентів Кремля на території Європи, втручається у вибори, влаштовує кібератаки, намагається маніпулювати громадською думкою чреез поширення брехні у соцмережах та "перевіряє межі дозволеного у повітрі, морі, у космосі та за нашими екранами пристроїв".

"Схоже, ця агресія не знає кордонів. А також Росія продовжує переозброюватися", – зауважив Емманюель Макрон, навівши дані про амбітні плани російського керівництва до 2030 року.

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"Хто у цьому контексті може повірити, що Росія зупиниться в Україні? Росія стала…загрозою для Франції і для Європи. Мені дуже прикро, що це так. Переконаний, колись у майбутньому на нашому континенті настане мир і Росія знову буде мирно налаштованою. Але ситуація, яку я вам змальовую – це реальність, і ми повинні на це реагувати", – наголосив Макрон.

Він продовжив, що за цієї ситуації "залишатися у ролі спостерігача було б божевіллям" і Франції доведеться ухвалювати серйозні рішення щодо допомоги Україні та задля безпеки своїх громадян і Європи загалом.

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