Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

Reuters: Франція, Британія й Україна хочуть завершити роботу над мирним планом за кілька днів

Тетяна ОлійникСереда, 5 березня 2025, 23:02
Reuters: Франція, Британія й Україна хочуть завершити роботу над мирним планом за кілька днів
Зеленський, Стармер та Макрон на зустрічі в Лондоні 2 березня. Фото - Офіс президента

Франція, Велика Британія та Україна планують завершити розробку мирного плану за кілька днів, щоб представити його США й налагодити відносини між США та Україною.

Джерело: Reuters

Деталі: Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели кілька телефонних розмов з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським після їхньої суперечки в Овальному кабінеті, зазначає агентство.

Реклама:

Британія і Франція заявили, що для майбутніх гарантій буде потрібна допомога США.

"Ми розглядаємо можливість укласти цей план протягом днів, а не тижнів", – сказав один з високопоставлених європейських дипломатів виданню.

Ще один дипломат сказав, що ідея полягала в тому, щоб підготуватися до більш здорового діалогу між Вашингтоном і Києвом, а також, щоб донести Штатам, що Росія – агресор.

РЕКЛАМА:

Як пише  Reuters, якби такі умови утворились, це могло б відкрити двері для нових зустрічей у Вашингтоні між європейцями та Трампом, хоча на цьому етапі незрозуміло, чи буде це за участю Зеленського, чи лише британського та французького лідерів.

Деталі плану не розголошуються, і один європейський дипломат сказав, що військові керівники мають намір завершити військові пункти протягом наступного тижня.

Один із можливих варіантів – це часткове одномісячне перемир'я, під час якого діятиме заборона на атаки з повітря та моря, а також на енергетичну інфраструктуру. Виняток – наземні бої.

Що передувало:

Удень 5 березня речниця французького уряду сказала про можливість спільного візиту до США Макрона, Стармера і Зеленського "у найближчій перспективі".

Проте після цього у Єлисейському палаці заявили, що наразі такої поїздки не планують. 

Читайте також: План Європи для України. Що пообіцяли Зеленському в Лондоні на тлі тиску США

ФранціяВелика БританіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Рубіо назвав повномасштабну війну Росії проти України проксі-війною між США та РФ
Жумаділов залишає посаду гендиректора Держоператора тилу і призначений директором АОЗ
Команда Трампа провела таємні переговори з Тимошенко та оточенням Порошенка – Politico
Євродепутати просять короля Бельгії підтримати конфіскацію €250 млрд російських активів для України
фото, оновлено Кількість жертв у Кривому Розі зросла до 4
Макрон підтвердив готовність захищати європейських союзників ядерною зброєю
Усі новини...
Франція
Макрон підтвердив готовність захищати європейських союзників ядерною зброєю
Макрон: Росія стала загрозою для Франції та Європи
Більшість французів за подальшу підтримку України і за відправку миротворців
Останні новини
11:54
Хто, як і скільки заробляє на ліках? Інтерв'ю з представницею компанії "Дарниця"
11:29
Заступника голови Тернопільської ОВА засудили до 8 років за хабар 1,8 млн гривень
11:21
Київська школа "Базис" відреагувала на заяву колишньої вчительки про домагання з боку керівника
11:16
Франція запропонувала Україні ділитись своїми розвідданими
11:03
Росія офіційно призначила посла у США
10:57
біатлонУ Чехії стартує етап Кубку світу в Нове Место
10:56
Рубіо назвав повномасштабну війну Росії проти України проксі-війною між США та РФ
10:45
П'ятий за два тижні: окупанти знову пошкодили енергообʼєкт на Одещині
10:43
Google представила "Режим штучного інтелекту" для Пошуку
10:42
Жумаділов залишає посаду гендиректора Держоператора тилу і призначений директором АОЗ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: