Reuters: Франція, Британія й Україна хочуть завершити роботу над мирним планом за кілька днів

Зеленський, Стармер та Макрон на зустрічі в Лондоні 2 березня. Фото - Офіс президента

Франція, Велика Британія та Україна планують завершити розробку мирного плану за кілька днів, щоб представити його США й налагодити відносини між США та Україною.

Джерело: Reuters

Деталі: Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели кілька телефонних розмов з Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським після їхньої суперечки в Овальному кабінеті, зазначає агентство.

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Британія і Франція заявили, що для майбутніх гарантій буде потрібна допомога США.

"Ми розглядаємо можливість укласти цей план протягом днів, а не тижнів", – сказав один з високопоставлених європейських дипломатів виданню.

Ще один дипломат сказав, що ідея полягала в тому, щоб підготуватися до більш здорового діалогу між Вашингтоном і Києвом, а також, щоб донести Штатам, що Росія – агресор.

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Як пише Reuters, якби такі умови утворились, це могло б відкрити двері для нових зустрічей у Вашингтоні між європейцями та Трампом, хоча на цьому етапі незрозуміло, чи буде це за участю Зеленського, чи лише британського та французького лідерів.

Деталі плану не розголошуються, і один європейський дипломат сказав, що військові керівники мають намір завершити військові пункти протягом наступного тижня.

Один із можливих варіантів – це часткове одномісячне перемир'я, під час якого діятиме заборона на атаки з повітря та моря, а також на енергетичну інфраструктуру. Виняток – наземні бої.

Що передувало:

Удень 5 березня речниця французького уряду сказала про можливість спільного візиту до США Макрона, Стармера і Зеленського "у найближчій перспективі".

Проте після цього у Єлисейському палаці заявили, що наразі такої поїздки не планують.

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