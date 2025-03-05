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У Харкові військовослужбовці ТЦК пошкодили автівку водія та відкрили вогонь: поліція встановлює обставини

Тетяна ОлійникСереда, 5 березня 2025, 23:51
У Харкові військовослужбовці ТЦК пошкодили автівку водія та відкрили вогонь: поліція встановлює обставини
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Увечері 5 березня в мережі з’явилась інформація про те, що військовослужбовці ТЦК побили автівку водія та стріляли, коли він намагався втекти. Поліція повідомляє, що з’ясовує всі обставини події.

Джерело: відео із соцмереж, поліція Харківської області

Деталі: У мережі 5 березня з’явилось відео з пошкодженими вікнами в авто. Авторка стверджує, що військові ТЦК побили скло в автівці її брата, а також відкрили по ньому вогонь, коли намагались наздогнати.

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У поліції пояснили, що разом з військовими ТЦК намагались перевірити в нього документи, втім він не реагував.

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Дослівно поліція: "Патрульні поліцейські, які перебували у складі спільного наряду з ТЦК з оповіщення, виявили порушення ПДР водієм авто Daewoo Lanos. Аби скласти адмінматеріали, вони зупинили авто. Надалі на вимогу поліції перевірити документи для складання адмінматеріалів та на вимогу військовослужбовців ТЦК предʼявити військово-облікові документи, він не реагував і намагався втекти".

Деталі: За даними правоохоронців, під час переслідування порушника один із військовослужбовців ТЦК та СП здійснив кілька пострілів із травматичної зброї. Ніхто не постраждав. Крім того, поліціянти встановлюють деталі та обставини пошкодження автомобіля Daewoo Lanos.

Дослівно поліція: "За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України".

ХарківТЦКХуліганствополіція
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