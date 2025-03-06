Російські війська вдарили ракетою по готелю в Кривому Розі: 2 загиблих та 28 поранених

Увечері 5 березня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, пошкоджена цивільна інфраструктура, є загиблі та постраждалі.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак, ДСНС

Пряма мова: "Ракетна атака на Кривий Ріг. Сталася пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ймовірно, під завалами можуть бути люди. Інформацію щодо наслідків уточнюємо".

Реклама:

Деталі: Згодом Лисак повідомив, що відомо про двох постраждалих: це 43-річний чоловік та 49-річна жінка.

Обоє у важкому стані. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

О 22:47 стало відомо, що внаслідок атаки є загиблий 53-річний чоловік. Постраждалих троє, всі ушпиталені.

РЕКЛАМА:

Оновлено: Згодом в ДСНС уточнили, що російська ракета влучила в п'ятиповерховий готель, спричинивши пожежу.

ФОТО - ДСНС ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

ФОТО - ДСНС ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

фото - дснс дніпропетровщини

Врятовано 14 людей. У будівлі зруйнований сходовий майданчик, під завалами можуть бути люди.

Станом на 23:20 в ДСНС повідомили про двох загиблих, 7 постраждалих.

Триває рятувальна операція, людей евакуюють із 3 та 4 поверхів.

Пізніше очільник ОВА повідомив, що постраждалих у Кривому Розі вже 14. Половина у важкому стані, решта – середньої тяжкості.

Оновлено о 00:38: Лисак повідомив, що поранених вже 28. Серед них – одна дитина.