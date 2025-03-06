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Генштаб: Найгарячіша ситуація на Курському та Торецькому напрямках

Тетяна ОлійникЧетвер, 6 березня 2025, 00:11
Генштаб: Найгарячіша ситуація на Курському та Торецькому напрямках
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

На фронті від початку доби 5 березня відбулось 96 боїв. Генеральний штаб ЗСУ називає найгарячішою ситуацію на Курському та Торецькому напрямках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На даний час відбулося 96 бойових зіткнень. Найгарячішою на цей час є ситуація на Курському та Торецькому напрямках.

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За сьогодні противник завдав одного ракетного та 45 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети і скинувши 59 КАБ, залучив для ураження 939 дронів-камікадзе, здійснив понад 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів".

Деталі: На Харківському напрямку ворог двічі атакував, у бік Петро-Іванівки та в районі Вовчанська, одне боєзіткнення триває досі.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня тричі намагався просунутися до наших позицій неподалік населених пунктів Голубівка та Загризове.

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На Лиманському напрямку ворог десять разів атакував у районах Новомихайлівки та Нового. Наші воїни зупинили сім атак загарбників.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили вісім атак противника в районах Часового Яру, Олександро-Шультиного та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог провів 19 наступальних дій на позиції наших військ у районах Торецька, Дачного та Диліївки.

Від початку доби ворог 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Котлиного, Богданівки, Котлярівки та Андріївки, наразі триває два боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили шість атак окупаційної армії в районах Костянтинополя та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Вільного Поля, також завдав авіаційних ударів по населених пунктах Гуляйполе, Шевченко, Залізничне, Новопіль, Одрадне та Веселе.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили чотири ворожі атаки у напрямках Кам’янського, Павлівки та Лобкового.

На Курському напрямку сьогодні відбулося 27 боєзіткнень. Ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинув 23 КАБ, здійснив 359 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

Генштаббойові діївійна
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