Європейський Союз готується до нової хвилі біженців з України – Politico

Загроза ескалації війни в Україні та припинення військової підтримки з боку США змушують країни Європейського Союзу готуватися до нового масового потоку українських біженців.

Джерело: Politico

Деталі: За даними видання, Європейські країни готуються до можливого значного збільшення кількості українських біженців, якщо війна в Україні загостриться, а допомога США буде припинена.

Реклама:

"Якщо Путін ще більше загострить цю війну і американська підтримка зникне, і якщо це призведе до збільшення потоку біженців ... нам потрібен обов'язковий розподіл біженців з України по всьому ЄС відповідно до справедливого механізму", – заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Водночас вона зазначила, що наразі не очікує нового великого напливу біженців і що це "лише сценарій", який мають обговорити міністри. "Німеччина підтримуватиме Україну доти, доки триватиме жахливий напад Путіна", – підкреслила вона.

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, коментуючи можливість нової хвилі біженців, заявив, що його країна вже "зробила свій внесок" і тепер зосереджуватиметься на інтеграції людей, які вже там.

РЕКЛАМА:

"На душу населення Австрія очевидно прийняла більше (біженців – ред.), ніж багато інших країн", – сказав Карнер журналістам.

У грудні минулого року, за даними Євростату, понад 4,3 мільйона українців перебували під тимчасовим захистом у європейських країнах. Найбільше біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія.

Передісторія: