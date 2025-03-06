Європейський Союз готується до нової хвилі біженців з України – Politico
Загроза ескалації війни в Україні та припинення військової підтримки з боку США змушують країни Європейського Союзу готуватися до нового масового потоку українських біженців.
Джерело: Politico
Деталі: За даними видання, Європейські країни готуються до можливого значного збільшення кількості українських біженців, якщо війна в Україні загостриться, а допомога США буде припинена.
"Якщо Путін ще більше загострить цю війну і американська підтримка зникне, і якщо це призведе до збільшення потоку біженців ... нам потрібен обов'язковий розподіл біженців з України по всьому ЄС відповідно до справедливого механізму", – заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.
Водночас вона зазначила, що наразі не очікує нового великого напливу біженців і що це "лише сценарій", який мають обговорити міністри. "Німеччина підтримуватиме Україну доти, доки триватиме жахливий напад Путіна", – підкреслила вона.
Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, коментуючи можливість нової хвилі біженців, заявив, що його країна вже "зробила свій внесок" і тепер зосереджуватиметься на інтеграції людей, які вже там.
"На душу населення Австрія очевидно прийняла більше (біженців – ред.), ніж багато інших країн", – сказав Карнер журналістам.
У грудні минулого року, за даними Євростату, понад 4,3 мільйона українців перебували під тимчасовим захистом у європейських країнах. Найбільше біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія.
Передісторія:
- Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ 5 березня затвердила позиційний документ щодо поступового запуску нової цифрової системи управління кордонами, яка збиратиме біометричні дані громадян третіх країн, що в’їжджають у ЄС.