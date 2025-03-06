Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Скін для карток від "Української правди" тепер в Monobank 🎁

Європейський Союз готується до нової хвилі біженців з України – Politico

Іван Д'яконовЧетвер, 6 березня 2025, 01:29
Європейський Союз готується до нової хвилі біженців з України – Politico
Ілюстративне фото: Getty Images

Загроза ескалації війни в Україні та припинення військової підтримки з боку США змушують країни Європейського Союзу готуватися до нового масового потоку українських біженців.

Джерело: Politico

Деталі: За даними видання, Європейські країни готуються до можливого значного збільшення кількості українських біженців, якщо війна в Україні загостриться, а допомога США буде припинена.

Реклама:

"Якщо Путін ще більше загострить цю війну і американська підтримка зникне, і якщо це призведе до збільшення потоку біженців ... нам потрібен обов'язковий розподіл біженців з України по всьому ЄС відповідно до справедливого механізму", – заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Водночас вона зазначила, що наразі не очікує нового великого напливу біженців і що це "лише сценарій", який мають обговорити міністри. "Німеччина підтримуватиме Україну доти, доки триватиме жахливий напад Путіна", – підкреслила вона.

Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, коментуючи можливість нової хвилі біженців, заявив, що його країна вже "зробила свій внесок" і тепер зосереджуватиметься на інтеграції людей, які вже там.

РЕКЛАМА:

"На душу населення Австрія очевидно прийняла більше (біженців – ред.), ніж багато інших країн", – сказав Карнер журналістам. 

У грудні минулого року, за даними Євростату, понад 4,3 мільйона українців перебували під тимчасовим захистом у європейських країнах. Найбільше біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія.

Передісторія:

  • Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ 5 березня затвердила позиційний документ щодо поступового запуску нової цифрової системи управління кордонами, яка збиратиме біометричні дані громадян третіх країн, що в’їжджають у ЄС.

біженціЄСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Рубіо назвав повномасштабну війну Росії проти України проксі-війною між США та РФ
Жумаділов залишає посаду гендиректора Держоператора тилу і призначений директором АОЗ
Команда Трампа провела таємні переговори з Тимошенко та оточенням Порошенка – Politico
Євродепутати просять короля Бельгії підтримати конфіскацію €250 млрд російських активів для України
фото, оновлено Кількість жертв у Кривому Розі зросла до 4
Макрон підтвердив готовність захищати європейських союзників ядерною зброєю
Усі новини...
біженці
Українці вивезли $35 мільярдів у 2022 році, наша економіка рухнула – Зеленський
У Нідерландах 59% українських біженців мають роботу
Країна для боротьби. Країна для життя
Останні новини
11:54
Хто, як і скільки заробляє на ліках? Інтерв'ю з представницею компанії "Дарниця"
11:29
Заступника голови Тернопільської ОВА засудили до 8 років за хабар 1,8 млн гривень
11:21
Київська школа "Базис" відреагувала на заяву колишньої вчительки про домагання з боку керівника
11:16
Франція запропонувала Україні ділитись своїми розвідданими
11:03
Росія офіційно призначила посла у США
10:57
біатлонУ Чехії стартує етап Кубку світу в Нове Место
10:56
Рубіо назвав повномасштабну війну Росії проти України проксі-війною між США та РФ
10:45
П'ятий за два тижні: окупанти знову пошкодили енергообʼєкт на Одещині
10:43
Google представила "Режим штучного інтелекту" для Пошуку
10:42
Жумаділов залишає посаду гендиректора Держоператора тилу і призначений директором АОЗ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: