Останнє попередження: Трамп закликав ХАМАС негайно звільнити заручників

Президент США Дональд Трамп опублікував жорстке звернення до палестинського угруповання ХАМАС, закликавши негайно звільнити всіх заручників і повернути тіла загиблих, інакше – "бойовикам кінець".

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Деталі: У своєму повідомленні Трамп звернувся до ХАМАСу, попередивши, що жоден з його членів не буде в безпеці, якщо угруповання не виконає його вимоги. Він також заявив, що підтримує Ізраїль і готовий надати всю необхідну допомогу для завершення військової операції.

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Пряма мова: "Звільніть всіх заручників зараз, а не потім, і негайно поверніть всі тіла вбитих вами людей, або для вас це кінець. Тільки хворі і збочені люди зберігають тіла, а ви – хворі і збочені! Я надсилаю Ізраїлю все необхідне, щоб завершити розпочату справу, жоден член ХАМАСу не буде в безпеці, якщо ви не зробите те, що я кажу. Я щойно зустрічався з вашими колишніми заручниками, чиї життя ви зруйнували. Це останнє попередження! Для керівництва, зараз настав час покинути Газу, поки у вас ще є шанс".

Деталі: Окрім заклику до лідерів угрупування, Трамп звернувся і до мешканців Гази, заявивши, що їхнє майбутнє залежить від звільнення заручників.

Пряма мова: "На вас чекає прекрасне майбутнє, але не тоді, коли ви тримаєте заручників. В іншому випадку – ви мерці! Прийміть розумне рішення."

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