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Останнє попередження: Трамп закликав ХАМАС негайно звільнити заручників

Іван Д'яконовЧетвер, 6 березня 2025, 02:06
Останнє попередження: Трамп закликав ХАМАС негайно звільнити заручників
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп опублікував жорстке звернення до палестинського угруповання ХАМАС, закликавши негайно звільнити всіх заручників і повернути тіла загиблих, інакше – "бойовикам кінець".

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social

Деталі: У своєму повідомленні Трамп звернувся до ХАМАСу, попередивши, що жоден з його членів не буде в безпеці, якщо угруповання не виконає його вимоги. Він також заявив, що підтримує Ізраїль і готовий надати всю необхідну допомогу для завершення військової операції.

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Пряма мова: "Звільніть всіх заручників зараз, а не потім, і негайно поверніть всі тіла вбитих вами людей, або для вас це кінець. Тільки хворі і збочені люди зберігають тіла, а ви – хворі і збочені! Я надсилаю Ізраїлю все необхідне, щоб завершити розпочату справу, жоден член ХАМАСу не буде в безпеці, якщо ви не зробите те, що я кажу. Я щойно зустрічався з вашими колишніми заручниками, чиї життя ви зруйнували. Це останнє попередження! Для керівництва, зараз настав час покинути Газу, поки у вас ще є шанс". 

Деталі: Окрім заклику до лідерів угрупування, Трамп звернувся і до мешканців Гази, заявивши, що їхнє майбутнє залежить від звільнення заручників.

Пряма мова: "На вас чекає прекрасне майбутнє, але не тоді, коли ви тримаєте заручників. В іншому випадку – ви мерці! Прийміть розумне рішення."

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Передісторія: 

  • Адміністрація президента США Дональда Трампа веде секретні переговори з бойовим палестинським угрупованням ХАМАС щодо можливості звільнення американських заручників, яких утримують у секторі Газа.
  • Такі переговори суперечать давній політиці США проти прямих контактів з угрупованнями, які Вашингтон зараховує до терористичних організацій.
  • Нещодавно Трамп заявив, що США можуть "взяти під контроль" Сектор Гази і "зробити справжню роботу", перетворивши палестинську територію на "Рив'єру Близького Сходу".
  • Він також запропонував перемістити палестинське населення Гази в сусідні держави, як-от Єгипет і Йорданію, а ізраїльська сторона запропонувала передати їх європейським державам, які визнали Палестинську державу.

ХАМАСТрампзаручникиБлизький Схід
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