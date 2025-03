США припинили передавати Україні усі розвіддані, зокрема про пуски ракет і дронів – ЗМІ

США повністю припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною, зокрема даними про військові цілі та попередженнями про пуски російських ракет і дронів по території України.

Джерело: The Wall Street Journal, кореспондент The Economist з посиланням на джерела

Деталі: Кореспондент The Economist Олівер Керрол пише, що близько 14 години за Києвом США обрізали "головне джерело інформації для повітряних тривог".

"Перед тим під це потрапили дані, важливі для застосування HIMARS. Також Україна не отримує інформацію у реальному часі для далекобійних ударів. "Трамп хотів подяки. Але так нам доведеться писати її на могилах мертвих українців", – наводить Керрол слова свого анонімного співрозмовника.

America cut a key intel link for alerts at 2pm Kyiv. Before that: targeting data for HIMARS. Ukraine also isn’t receiving realtime information for long-range strikes. “Trump wanted a thank you,” says a source. “We will be writing it on graves of dead Ukrainians”