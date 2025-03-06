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США припинили передавати Україні усі розвіддані, зокрема про пуски ракет і дронів – ЗМІ

Іван Д'яконовЧетвер, 6 березня 2025, 02:29
США припинили передавати Україні усі розвіддані, зокрема про пуски ракет і дронів – ЗМІ
Ілюстративне фото: Getty Images

США повністю припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною, зокрема даними про військові цілі та попередженнями про пуски російських ракет і дронів по території України.

Джерело: The Wall Street Journal, кореспондент The Economist з посиланням на джерела

Деталі: Кореспондент The Economist Олівер Керрол пише, що близько 14 години за Києвом США обрізали "головне джерело інформації для повітряних тривог". 

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"Перед тим під це потрапили дані, важливі для застосування HIMARS. Також Україна не отримує інформацію у реальному часі для далекобійних ударів. "Трамп хотів подяки. Але так нам доведеться писати її на могилах мертвих українців", – наводить Керрол слова свого анонімного співрозмовника.

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Директор ЦРУ Джон Реткліфф і радник з питань національної безпеки Майк Волц підтвердили паузу в підтримці розвідданими, проте обидва припустили, що пауза може бути нетривалою, якщо Україна швидко повернеться за стіл переговорів.

WSJ з посиланням на неназваного американського чиновника пише, що припинення обміну розвідданими стосується не лише цілевказання для ударів по російських військах, а й даних щодо попереджень про можливі пуски Росією безпілотників і ракет по території України. 

Колишній керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Валерій Кондратюк зазначив, що "все, що надходило від Міністерства оборони, припинилося". 

"В основному це стосується обміну знімками. Це не критично, тому що європейські компанії мають власні супутники, але не всі вони орієнтовані на військову дислокацію і пересування, що важливо", – підкреслив Кондратюк.

Дослівно: "ЦРУ має значну присутність в Україні.

Офіцери ЦРУ були направлені на українські бази, де вони аналізують списки потенційних російських цілей, по яких українці готуються завдати удару. Вони порівнюють дані української розвідки з інформацією, отриманою від США, щоб забезпечити її точність та достовірність.

ЦРУ допомогло Україні побудувати щонайменше три секретні бази збору розвідувальних даних. Ці бази дозволяють українцям перехоплювати російські повідомлення та зменшують залежність України від США".

Деталі: Високопоставлений представник адміністрації Трампа повідомив WSJ, що "початковий план полягав у тому, щоб призупинити обмін військовими і розвідувальними даними на тиждень або два з метою тиску на Зеленського".

Передісторія: 

  • Раніше британський таблоїд Daily Mail повідомив, що Сполучені Штати заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими з Вашингтона. Пізніше в середу про це написало і видання Financial Times.
  • Видання The Wall Street Journal повідомило, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.

розвідкадопомога УкраїніСША
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