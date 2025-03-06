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Макрон підтвердив готовність захищати європейських союзників ядерною зброєю

Марія Ємець, Іван Д'яконовЧетвер, 6 березня 2025, 03:00
Макрон підтвердив готовність захищати європейських союзників ядерною зброєю
Емманюель Макрон. Фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що готовий розглянути можливість використання французької ядерної зброї для захисту європейських союзників.

Джерело: Макрон у зверненні до нації ввечері 5 березня, передає "Європейська правда"

Деталі: Французький лідер сказав, що бачить особливу роль Франції у зусиллях з посилення автономності та обороноздатності Європи як країни з "найефективнішою армією у Європі" і ядерної держави.

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Він зазначив, що від часу, коли у Франції з’явилася ядерна зброя, це було її повністю самостійним суверенним інструментом, що відігравав роль у підтриманні миру й безпеки на європейському континенті. 

"Але у відповідь на історичний заклик майбутнього канцлера Німеччини я вирішив розпочати стратегічні дебати стосовно захисту нашим засобом стримування наших союзників на європейському континенті. Що б не сталося, рішення завжди було і буде у руках президента Республіки", – запевнив Макрон, відповідаючи на критику всередині країни, що пролунала після перших його слів про таку можливість.  

Передісторія:

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  • В інтерв’ю, яке Макрон дав 2 березня на шляху на саміт європейських лідерів у Лондоні, Макрон допустив, що Франція запропонує розмістити свою ядерну зброю на території союзників, щоб замістити США. Також Макрон висловив думку, що Європі час збільшити витрати на оборону до 3-3,5% ВВП.
  • 4 березня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила програму ReArm Europe, що може мобілізувати до 800 млрд євро на оборону. 

Читайте також: План Європи для України. Що пообіцяли Зеленському в Лондоні на тлі тиску США

ядерна зброяМакронФранція
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