Внаслідок російського удару по Сумах загинула людина
Четвер, 6 березня 2025, 03:50
Одна людина загинула внаслідок атаки російських ударних дронів по Сумах.
Джерело: виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар
Пряма мова: "Після сьогоднішньої атаки ворожих "Шахедів" на жаль є інформація про одну загиблу людину"
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Деталі: За інформацією мерії ворожий безпілотник влучив в одне зі складських приміщень. Виникла пожежа.
Оновлено: В Поліції області повідомили, що загинув 32-річний чоловік. За попередньою інформацією, він працював охоронцем.