Внаслідок російського удару по Сумах загинула людина

Одна людина загинула внаслідок атаки російських ударних дронів по Сумах.

Джерело: виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар

Пряма мова: "Після сьогоднішньої атаки ворожих "Шахедів" на жаль є інформація про одну загиблу людину"

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Деталі: За інформацією мерії ворожий безпілотник влучив в одне зі складських приміщень. Виникла пожежа.

Фото: МВС

Оновлено: В Поліції області повідомили, що загинув 32-річний чоловік. За попередньою інформацією, він працював охоронцем.