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Внаслідок російського удару по Сумах загинула людина

Іван Д'яконовЧетвер, 6 березня 2025, 03:50
Внаслідок російського удару по Сумах загинула людина
Фото: Національна поліція

Одна людина загинула внаслідок атаки російських ударних дронів по Сумах. 

Джерело: виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар

Пряма мова: "Після сьогоднішньої атаки ворожих "Шахедів" на жаль є інформація про одну загиблу людину"

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Деталі: За інформацією мерії ворожий безпілотник влучив в одне зі складських приміщень. Виникла пожежа.

Фото: МВС
Фото: МВС

Оновлено: В Поліції області повідомили, що загинув 32-річний чоловік. За попередньою інформацією, він працював охоронцем.

 

Сумижертвибезпілотники
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