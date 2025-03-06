Атака БПЛА: у Харкові пошкоджено багатоповерхівку та авто

Внаслідок атаки російських дронів у Харкові пошкоджено житлову багатоповерхівку та авто, постраждала людина.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, ДСНС в Telegram

Пряма мова Терехова: "Попередньо маємо удар ворожого БпЛА "Шахед" по багатоповерхівці у Салтівському районі. Деталі зʼясовуємо".

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фото ДСНС

Оновлено: Згодом голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що атака була близько 3:50.

Пряма мова Синєгубова: "Внаслідок падіння уламків БПЛА "Герань" пошкоджено дах, ліфтову шахту, частково технічний поверх та фасадну частину багатоквартирного житлового будинку у Харкові. Виникла пожежа".

фото ДСНС

Деталі: За його словами, також пошкоджено 8 автомобілів, скління в 9 багатоквартирних будинках та дитячому навчальному закладі, розташованих поруч.

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У ДСНС повідомили, що пожежники врятували жінку з інвалідністю. За попередніми даними, 1 людина постраждала через сильний стрес.

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