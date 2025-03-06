Зупинка обміну розвідданими може посилити російські авіаудари по Україні – ISW

Зупинка обміну розвідданими між США та Україною може значно посилити російську авіацію, яка досі зазнавала серйозних обмежень через удари українських сил по військових об’єктах у тилу Росії. Це може вплинути на хід бойових дій, збільшивши частоту та ефективність російських авіаційних атак.

Джерело: ISW

Деталі: Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що без доступу до розвідданих США Україна матиме менше можливостей для ураження російських систем ППО. Російські літаки зможуть діяти більш агресивно, зменшуючи дистанцію для запуску плануючих бомб і ракет по території України.

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"Кремль неодноразово наполягав на припиненні надання будь-якої іноземної допомоги Україні в рамках будь-якої мирної угоди", – йдеться у звіті.

Аналітики наголошують, що українські удари по військових об’єктах на території Росії суттєво вплинули на боєздатність російських військ. Зокрема, знищення складів боєприпасів у Торопці (Тверська область) та Тихорецькому арсеналі (Краснодарський край) зменшило запаси ракет і снарядів, що послабило можливості російської армії.

Дослівно: "Російські війська раніше використовували свою перевагу в артилерії та авіаударах для досягнення тактичних цілей, знищуючи населені пункти перед розгортанням піхоти для атаки на цю територію.

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Українські удари по військових об'єктах в Росії також відсунули операції російської авіації далі від України в тилові райони Росії, заважаючи завдавати ударів авіабомбами і ракетами по українських передових позиціях з російського повітряного простору".

Ключові висновки ISW за 5 березня: