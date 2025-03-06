Зупинка обміну розвідданими може посилити російські авіаудари по Україні – ISW
Зупинка обміну розвідданими між США та Україною може значно посилити російську авіацію, яка досі зазнавала серйозних обмежень через удари українських сил по військових об’єктах у тилу Росії. Це може вплинути на хід бойових дій, збільшивши частоту та ефективність російських авіаційних атак.
Джерело: ISW
Деталі: Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що без доступу до розвідданих США Україна матиме менше можливостей для ураження російських систем ППО. Російські літаки зможуть діяти більш агресивно, зменшуючи дистанцію для запуску плануючих бомб і ракет по території України.
"Кремль неодноразово наполягав на припиненні надання будь-якої іноземної допомоги Україні в рамках будь-якої мирної угоди", – йдеться у звіті.
Аналітики наголошують, що українські удари по військових об’єктах на території Росії суттєво вплинули на боєздатність російських військ. Зокрема, знищення складів боєприпасів у Торопці (Тверська область) та Тихорецькому арсеналі (Краснодарський край) зменшило запаси ракет і снарядів, що послабило можливості російської армії.
Дослівно: "Російські війська раніше використовували свою перевагу в артилерії та авіаударах для досягнення тактичних цілей, знищуючи населені пункти перед розгортанням піхоти для атаки на цю територію.
Українські удари по військових об'єктах в Росії також відсунули операції російської авіації далі від України в тилові райони Росії, заважаючи завдавати ударів авіабомбами і ракетами по українських передових позиціях з російського повітряного простору".
Ключові висновки ISW за 5 березня:
- Адміністрація Трампа призупинила обмін розвідданими з Україною, що є однією з багатьох вимог Кремля до США, України та інших прихильників України.
- Призупинення обміну розвідувальною інформацією між США та Україною зашкодить здатності України захистити себе від постійних російських атак на військові та цивільні об'єкти.
- Призупинення обміну розвідувальною інформацією між США та Україною також дозволить російським військам посилити свої безпілотні та ракетні удари по українському тилу, що вплине на мільйони українських цивільних осіб та зростання оборонно-промислової бази України.
- Адміністрація Трампа чинить значний тиск на Україну, лідери якої продовжують пропонувати поступки і публічно декларувати свою зацікавленість у досягненні тривалого припинення війни. Така політика адміністрації Трампа підриває важелі впливу, необхідні Сполученим Штатам для того, щоб змусити правителя Росії Володимира Путіна прийняти будь-яку мирну угоду, яка відповідає інтересам США, України та Європи.
- Кремлівські чиновники оголосили про свій намір скористатися призупиненням військової допомоги та обміну розвідданими з боку США для отримання додаткових переваг на полі бою.
- Російські чиновники продовжують покладати провину за відсутність змістовних мирних переговорів на президента України Володимира Зеленського, а не на правителя Росії Володимира Путіна.
- Кремлівські чиновники продовжують використовувати бізнес-стимули, щоб висувати нові вимоги до США і підштовхувати Сполучені Штати до де-факто визнання анексії Росією української території.
- Українські війська просунулися вперед поблизу Торецька та Покровська.
- За повідомленнями, понад 50 тисяч російських військовослужбовців покинули свої частини і перебувають у самоволці з лютого 2022 року до середини грудня 2024 року.