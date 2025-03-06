У Південній Кореї винищувач помилково скинув 8 авіабомб поза полігоном: семеро поранених

Семеро людей постраждали після того, як бойовий винищувач Військово-повітряних сил Південної Кореї під час навчань випадково скинув вісім авіабомб поблизу населеного пункту. Вибухи пошкодили кілька будівель і церкву.

Джерело: південнокорейська агенція Yonhap, посилаючись на офіційні заяви місцевої влади та військових

Деталі: Інцидент стався 6 березня близько 10:00 ранку за місцевим часом в місті Почхон, що розташоване приблизно за 40 кілометрів на північ від Сеула.

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В результаті помилкового удару семеро людей отримали поранення – від легких до серйозних. Крім того, вибухи пошкодили церкву та шість інших будівель, що розташовані у селі.

За даними військових, винищувач KF-16, який брав участь у навчальних стрільбах, "аномально" випустив вісім бомб MK-82 за межами полігону о 10:04 ранку.

Як повідомляє Yonhap, Південна Корея і США 6 березня провели спільні навчання з бойовими стрільбами на полігоні в Пхочхоні поблизу північнокорейського кордону.

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У них було задіяно понад 160 одиниць військової техніки, включно з танками, вертольотами і винищувачами.