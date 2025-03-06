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Мінус 1 140 окупантів та 21 артсистема – втрати РФ за добу

Ірина БалачукЧетвер, 6 березня 2025, 07:22
Мінус 1 140 окупантів та 21 артсистема – втрати РФ за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Країна-агресорка Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – тільки за минулу добу ЗСУ знешкодили 1 140 окупантів та понад 200 одиниць озброєння і військової техніки ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.03.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 881 800 (+1 140) осіб,
  • танків – 10 261 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 21 311 (+7) од,
  • артилерійських систем – 24 108 (+21) од,
  • засобів ППО – 1 096 (+2) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 929 (+80) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39 606 (+94) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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