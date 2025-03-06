Окупанти уразили енергооб’єкт на Одещині, постраждали 2 людини – ОВА

Уночі 6 березня російські військові атакували Одеський район – влучили в енергетичний об’єкт, пошкодили житловий будинок, адмінбудівлю та поранили 2 людей.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер в Telegram

Пряма мова очільника області: "Вночі ворог знову масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками. Під ударом була цивільна та енергетична інфраструктура Південного. Внаслідок атаки постраждало двоє людей, один з яких госпіталізований. Також є ураження енергетичного обʼєкту".

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Деталі: За словами Кіпера, крім того, зруйновано приватний двоповерховий будинок та пошкоджено скління адміністративної будівлі.



"Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби", – підсумував очільник ОВА.