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Євродепутати просять короля Бельгії підтримати конфіскацію €250 млрд російських активів для України

Марія Ємець, Степан ГафткоЧетвер, 6 березня 2025, 09:00
Євродепутати просять короля Бельгії підтримати конфіскацію €250 млрд російських активів для України
Король Бельгії Філіп, фото: Getty Images

Десятки європейських депутатів звернулися до короля Бельгії Філіпа з відкритим листом, у якому закликали його підтримати конфіскацію 250 мільярдів євро заморожених російських активів для допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відкритий лист латвійського євродепутата Ріхардса Кольса в соцмережі Х

Деталі: Звернення до короля Бельгії Філіпа щодо російських активів підписали близько 30 депутатів національних парламентів країн ЄС та Європарламенту. Зокрема, це представники країн Балтії, Польщі, Чехії, Франції, Німеччини, Фінляндії, Швеції, Данії, Хорватії, також декілька угорських депутатів, словацька депутатка і кілька підписантів з України. 

Автори звернення закликають короля Бельгії у цей "вирішальний для європейської безпеки момент" відкрито висловитися на підтримку конфіскації російських активів, розміщених у Бельгії, та якнайшвидшої передачі цих коштів Україні.

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У листі наголошується на особливій ролі Бельгії, адже саме в цій країні зосереджено найбільшу частку заморожених активів держави, яка розв’язала загарбницьку війну в Європі, систематично порушує міжнародне право та вчиняє воєнні злочини.

"Тут є і юридичні підстави, і моральний імператив для дій. Міжнародне право визнає право держав конфіскувати активи агресора для компенсацій жертвам та фінансування відбудови. Прецеденти цього є", –  підкреслюють євродепутати.

У листі наголошують, що рішення у цьому питанні є також випробуванням на європейську рішучість. "Бельгія може і має показати приклад, демонструючи, що європейські цінності – не пусті слова, а принципи із наслідками", – зазначають підписанти. 

Ще одним аргументом наводять те, що подальше збереження санкцій під питанням через позицію окремих країн ЄС, а ухвалити рішення про чергове продовження потрібно буде вже у червні.

"Європа стоїть на небезпечному роздоріжжі… І наші партнери, і супротивники пильно придивляються до тріщин у рішучості Європи, і наслідки цього будуть ширшими, ніж лише у питанні України", – зазначають у листі.

"Закликаємо Вашу Величність публічно підтримати негайну легальну конфіскацію та передачу цих активів Україні, та заохотити уряд Бельгії до лідерства у цьому кроці на національному та європейському рівні. Бельгія може стати лідером, якого Європа потребує у ці непевні часи, перетворивши заморожені активи на відчутне джерело підтримки української оборони та відбудови", – підсумовують депутати.

Нагадаємо: 

Європадопомога УкраїніБельгія
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