Євродепутати просять короля Бельгії підтримати конфіскацію €250 млрд російських активів для України

Десятки європейських депутатів звернулися до короля Бельгії Філіпа з відкритим листом, у якому закликали його підтримати конфіскацію 250 мільярдів євро заморожених російських активів для допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відкритий лист латвійського євродепутата Ріхардса Кольса в соцмережі Х

We — parliamentarians from across Europe — have addressed an open letter to His Majesty King Philippe of Belgium @MonarchieBe, calling on Belgium to seize over €250 billion in frozen Russian assets and transfer them directly to Ukraine.



This is a test of Europe’s resolve.… pic.twitter.com/hJODpbNbdj

