Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

Жумаділов залишає посаду гендиректора Держоператора тилу і призначений директором АОЗ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 6 березня 2025, 10:42
Жумаділов залишає посаду гендиректора Держоператора тилу і призначений директором АОЗ
Арсен Жумаділов, фото: УП

Генеральний директор закупівельної агенції Міноборони "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов з 6 березня залишає свою посаду. Водночас Міністерство оборони призначило його на посаду директора Агенції оборонних закупівель.

Джерело: DOT у Telegram Агенція оборонних закупівель у Facebook

Дослівно: "Від сьогодні Арсен Жумаділов залишає посаду генерального директора DOT. До обрання нового керівника, т.в.о. буде виконавчий директор, Андрій Созанський. Це рішення було підтримано наглядовою радою".

Реклама:

Деталі: Команда Державного оператора тилу подякувала Жумаділову за ефективне управління, довіру до команди та можливість навчатись.

"Під його керівництвом DOT не просто запустився, а став інституцією, яка впровадила якісні зміни у тиловому забезпеченні", - говориться у повідомлення.

Також у DOT зазначили, що Андрій Созанський, який тимчасово очолить агенцію, є частиною команди з моменту створення DOT. Він має значний досвід у закупівлях та логістиці, глибоко розуміє систему та процеси, а також розділяє цінності.

РЕКЛАМА:

Водночас Міністерство оборони призначило його на посаду директора Агенції оборонних закупівель.

Дослівно: "Сьогодні Міністерство оборони України призначило Арсена Жумаділова на посаду директора АОЗ. Система оборонних закупівель потребує чітких правил, швидких рішень і ефективного постачання. Головний пріоритет – не просто укладання контрактів, а своєчасне забезпечення ЗСУ необхідним озброєнням у потрібних обсягах. Перед АОЗ стоїть завдання зробити систему оборонних закупівель ефективною, прогнозованою та стійкою".

Довідоково: Жумаділов був призначений головою ДП "Державний оператор тилу" 30 жовтня 2023 року. У січні 2025 року міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що директором Агенції оборонних закупівель буде призначено Арсена Жумаділова. Контракт із Мариною Безруковою Міністерство оборони не продовжило.

Знати більше: Керівник Держоператора тилу Жумаділов: "Якщо Міноборони і далі самостійно виконуватиме держзакупівлі, ми прийдемо до тих самих скандалів і проблем"

Міноборонидержзакупівліармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія запустила крилаті ракети з Чорного моря – ПС
У Росії злетіла група бомбардувальників Ту-95 – ПС
Трамп заявив, що в останні дні вдалось досягнути "значного прогресу з Україною і Росією"
Лідери ЄС підтримали новий оборонний план щодо масштабних оборонних інвестицій
Суд дозволив вийти під заставу одіозному соратнику Сальдо, звинувачуваному у співпраці з росіянами – ЗМІ
Норвегія вирішила збільшити допомогу Україні цього року майже до $8 млрд
Усі новини...
Міноборони
Розкрадання мільйонів на системі "Дзвін": генерал-майору суд обрав заставу в 2 млн
Українська армія отримає швидкісні дрони NORD українського виробництва – Міноборони
В Україні стартував проєкт "Лінія дронів"
Останні новини
03:06
Росія запустила крилаті ракети з Чорного моря – ПС
02:38
ЄС виділить додаткові 15 млрд євро на допомогу Україні – президент Євроради
02:19
Трамп заявив, що відвідає Саудівську Аравію в обмін на $1 трлн інвестицій
01:50
Президент Євроради: Найкращою гарантією безпеки для України є самі українці
01:36
У документі Євроради щодо України є згадка про транзит газу у Словаччину
01:20
Ворог просунувся на Харківщині та в Курській області РФ – DeepState
00:56
спортФормула-1: календар сезону 2025 року
00:56
У Росії злетіла група бомбардувальників Ту-95 – ПС
00:41
Зеленський обговорив з генсеком НАТО план гарантій безпеки для України
00:14
ЄС: Мир для України має базуватися на повазі до її територіальної цілісності
Усі новини...
Реклама:
Реклама: