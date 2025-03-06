Жумаділов залишає посаду гендиректора Держоператора тилу і призначений директором АОЗ

Генеральний директор закупівельної агенції Міноборони "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов з 6 березня залишає свою посаду. Водночас Міністерство оборони призначило його на посаду директора Агенції оборонних закупівель.

Джерело: DOT у Telegram Агенція оборонних закупівель у Facebook

Дослівно: "Від сьогодні Арсен Жумаділов залишає посаду генерального директора DOT. До обрання нового керівника, т.в.о. буде виконавчий директор, Андрій Созанський. Це рішення було підтримано наглядовою радою".

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Деталі: Команда Державного оператора тилу подякувала Жумаділову за ефективне управління, довіру до команди та можливість навчатись.

"Під його керівництвом DOT не просто запустився, а став інституцією, яка впровадила якісні зміни у тиловому забезпеченні", - говориться у повідомлення.

Також у DOT зазначили, що Андрій Созанський, який тимчасово очолить агенцію, є частиною команди з моменту створення DOT. Він має значний досвід у закупівлях та логістиці, глибоко розуміє систему та процеси, а також розділяє цінності.

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Водночас Міністерство оборони призначило його на посаду директора Агенції оборонних закупівель.

Дослівно: "Сьогодні Міністерство оборони України призначило Арсена Жумаділова на посаду директора АОЗ. Система оборонних закупівель потребує чітких правил, швидких рішень і ефективного постачання. Головний пріоритет – не просто укладання контрактів, а своєчасне забезпечення ЗСУ необхідним озброєнням у потрібних обсягах. Перед АОЗ стоїть завдання зробити систему оборонних закупівель ефективною, прогнозованою та стійкою".

Довідоково: Жумаділов був призначений головою ДП "Державний оператор тилу" 30 жовтня 2023 року. У січні 2025 року міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що директором Агенції оборонних закупівель буде призначено Арсена Жумаділова. Контракт із Мариною Безруковою Міністерство оборони не продовжило.

Знати більше: Керівник Держоператора тилу Жумаділов: "Якщо Міноборони і далі самостійно виконуватиме держзакупівлі, ми прийдемо до тих самих скандалів і проблем"