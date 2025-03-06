Франція запропонувала Україні ділитись своїми розвідданими
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив у четвер в інтерв'ю радіостанції France Inter, що Франція пропонує Україні розвідувальні дані після того, як Вашингтон заявив, що призупиняє обмін розвідданими з Києвом, намагаючись посилити тиск на президента України Володимира Зеленського.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Пряма мова: "У нас є розвідувальні ресурси, які ми використовуємо, щоб допомогти українцям".
Деталі: Говорячи про обмін США розвідданими з Україною, він зазначив, що "це було призупинено з учорашнього дня".
"Я думаю, що для наших британських друзів, які перебувають у розвідувальному співтоваристві зі Сполученими Штатами, це більш складно", – зазначив Лекорню.
Лекорню також сказав, що запас ядерної зброї Франції, розроблений на початку холодної війни і призначений для того, щоб бути незалежним від тодішніх домінуючих потуг – Вашингтона і Москви, є достатнім.
Що було раніше:
- Франція відкрита для обговорення розширення захисту, який надає її ядерний арсенал європейським партнерам перед обличчям загрози з боку Росії, заявив у середу президент Емманюель Макрон.
- Він виступав напередодні саміту європейських лідерів, який, як очікується, буде присвячений питанням України і оборони.