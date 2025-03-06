Франція запропонувала Україні ділитись своїми розвідданими

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив у четвер в інтерв'ю радіостанції France Inter, що Франція пропонує Україні розвідувальні дані після того, як Вашингтон заявив, що призупиняє обмін розвідданими з Києвом, намагаючись посилити тиск на президента України Володимира Зеленського.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова: "У нас є розвідувальні ресурси, які ми використовуємо, щоб допомогти українцям".

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Деталі: Говорячи про обмін США розвідданими з Україною, він зазначив, що "це було призупинено з учорашнього дня".

"Я думаю, що для наших британських друзів, які перебувають у розвідувальному співтоваристві зі Сполученими Штатами, це більш складно", – зазначив Лекорню.

Лекорню також сказав, що запас ядерної зброї Франції, розроблений на початку холодної війни і призначений для того, щоб бути незалежним від тодішніх домінуючих потуг – Вашингтона і Москви, є достатнім.

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