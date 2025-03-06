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Соратник Фіцо на питання про "росіян у Києві": Ми б нарешті мали надійного сусіда  

Іванна Костіна, Ірина БалачукЧетвер, 6 березня 2025, 12:09
Соратник Фіцо на питання про росіян у Києві: Ми б нарешті мали надійного сусіда  
Віцепрезидент словацької партії влади Smer-SD, євродепутат Ерік Каліняк. Фото з Facebook

Віцепрезидент словацької партії влади Smer-SD, євродепутат Ерік Каліняк заявив, що не бачить проблеми в окупації росіянами України, бо тоді Словаччина нібито мала би "надійного сусіда".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням Aktuality

Деталі: На запитання журналіста, що б означало для Словаччини, якби росіяни були в Києві, Каліняк заявив, що не хоче бачити росіян на словацьких кордонах, але при цьому заявив, що бачить у росіянах надійніших партнерів, ніж українці.

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Пряма мова Каліняка: "Я буду циніком і скажу, що ми б нарешті мали надійного сусіда. Тому що, якщо ви подивитеся на словацько-українські відносини і скільки разів нам доводилося їх рятувати після того, як вони вибудовували економічний конфлікт з Росією, і скільки разів вони не змогли нам допомогти, то з цієї точки зору росіяни для нас є більш надійним партнером".

Деталі: Опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" відреагувала на слова Каліняка, назвавши це зрадою.

"Ми говоримо про це давно і чітко. Ніякої політики по чотирьох кардинальних пунктах, але російське правління – ось бачення цього уряду для Словаччини. Як і тоді, коли Тібор Гашпар допустив вихід з ЄС, це момент, коли партія Smer розкриває свої справжні наміри щодо Словаччини", – йдеться в заяві партії.

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У "Прогресивній Словаччині" додали, що Фіцо віддаляє країну "від Європи".

"Фіцо спалює мости з нашими союзниками, віддає нас в руки Путіна і Трампа. Це зрада. Він не має на це жодної легітимності, цей уряд повинен піти у відставку якнайшвидше, і єдиним рішенням є дострокові вибори", – заявили у партії.

Передісторія:

  • Після повернення словацької парламентської делегації з Москви віцеспікер словацького парламенту Тібор Гашпар допустив можливість виходу Словаччини з Європейського Союзу, хоча і назвав цей крок крайнім заходом.
  • У відповідь на ці слова у січні в ряді словацьких міст пройшли акції протесту під гаслом "Словаччина – це Європа". У зв'язку з цими подіями прем'єр-міністр Фіцо заявив, що демонстрації були організовані на основі брехні, і що уряд не готує вихід Словаччини з ЄС.

Читайте також: Фіцо лякає "Майданом": як масштабні протести у Словаччині наближають зміну влади.

Словаччинаросійсько-українська війна
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