У Харківському ОТЦК відреагували на звинувачення в стрілянині та пошкодженні цивільного авто

Харківський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки проводить службову перевірку щодо інциденту з використанням вогнепальної зброї та пошкодження автомобіля.

Джерело: Харківський ОТЦК та СП

Деталі: У соціальних мережах оприлюднено відео, у якому військовослужбовців ТЦК звинувачують у побитті громадянина, використанні вогнепальної зброї та пошкодженні його автомобіля.

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Інцидент стався під час оповіщення разом зі співробітниками Національної поліції.

У ТЦК кажуть, що патрульні поліцейські виявили порушення ПДР водієм авто.

Автівку порушника, мовляв, зупинили з метою складання адмінматеріалів. Чоловік не виконав законні вимоги поліції та військовослужбовців групи оповіщення – не надав на перевірку військово-облікові документи та намагався втекти, заявляють у ТЦК.

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Під час переслідування порушника один із військовослужбовців здійснив кілька пострілів із травматичної зброї.

Дослівно: "За фактом цього інциденту у Харківському ОТЦК та СП триває службова перевірка. Розпочато досудове розслідування органами Національної поліції.

Командування Харківського ОТЦК надає повне сприяння роботі правоохоронних органів.

До завершення слідчих дій та відповідних судових рішень наполегливо просимо громадськість та представників ЗМІ уникати передчасних оцінок та коментарів".