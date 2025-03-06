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Окупанти засудили працівницю ЗАЕС на 15 років за нібито співпрацю з СБУ

Степан ГафткоЧетвер, 6 березня 2025, 13:09
Окупанти засудили працівницю ЗАЕС на 15 років за нібито співпрацю з СБУ
Фото з Telegram Дмитра Орлова

Росіяни засудили 56-річну працівницю Запорізької атомної станції Наталію Шульгу до 15 років в’язниці, звинувативши її у "замаху на диверсію" та нібито співпрацю зі Службою безпеки України. 

Джерело: мер Енергодара Дмитро Орлов у Telegram

Пряма мова: "Жінку звинуватили у "замаху на диверсію у змові зі співробітниками СБУ". Нібито у червні 2024 року вона намагалась "підірвати лінію електропередачі в Енергодарі, щоб пошкодити електропостачання 3-го мікрорайону".

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Деталі: Як повідомив міський голова Енергодара, 12 липня 2024 року окупанти затримали та взяли під варту Наталію. Проти неї використали постановочне відео, яке поширили на пропагандистських ресурсах. Його зняли самі ж загарбники в різних місцях і з різних ракурсів, змусивши затриману жінку брати в ньому участь.

5 березня окупаційний суд Запорізької області засудив її до 15 років позбавлення волі та оштрафував на 500 тисяч рублів.

судросійсько-українська війнаЗАЕС
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