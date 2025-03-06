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ЗМІ: Туреччина заявила про готовність відправити війська в Україну "в разі потреби"

Іванна Костіна, Анастасія ПроцЧетвер, 6 березня 2025, 13:33
ЗМІ: Туреччина заявила про готовність відправити війська в Україну в разі потреби
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: GETTY IMAGES

Міністерство оборони Туреччини заявило, що країна готова направити свої війська в Україну "в разі потреби" для забезпечення миру

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: "Питання участі в місії... буде оцінюватися з усіма зацікавленими сторонами, якщо це буде визнано необхідним для встановлення регіональної стабільності і миру", – йдеться в заяві.

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"Після останніх подій неможливо забезпечити європейську безпеку без нашої країни", – наполягає Міноборони Туреччини.

"Як член НАТО і ОБСЄ, Туреччина є невід'ємною частиною європейської архітектури безпеки з її розвиненою оборонною промисловістю, важливою роллю у врегулюванні регіональних криз і потужною армією", – підкреслює далі Анкара.

Нагадаємо:

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  • Раніше ЗМІ вже писали, що Туреччина у розмовах з представниками України та Росії вказала на відкритість до ідеї розміщення своїх військових на українській території як частини "миротворчих сил".
  • Тоді джерела говорили, що Туреччина не братиме участі в жодній "миротворчій місії", якщо не буде залучена до всіх консультацій та підготовки щодо її формування.
  • Варто зазначити, що глава МЗС Туреччини Хакан Фідан був одним з учасників оборонного саміту у Лондоні 2 березня.

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Туреччина
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