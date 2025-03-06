Нацгвардійці загону "Тайфун" показали "демонтаж" росіян на Покровському напрямку

Оператори БпЛА окремого загону Нацгвардії "Тайфун" поділилися кадрами ефективної бойової роботи на Покровському напрямку.

Джерело: відео, поширене в Telegram загону, співрозмовник УП в підрозділі

Дослівно "Тайфун": "На відео результати нещодавніх бойових вильотів наших професійних операторів БпЛА та їх прицільні удари по ворогу: знищена техніка та особовий склад".

Реклама:

Нацгвардійці загону "Тайфун" показали "демонтаж" ворога на Покровському напрямку pic.twitter.com/ok1Fh6BceW — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2025

Деталі: "Українській правді" уточнили, що було знищено три одиниці ворожої техніки, три укриття з ворожою піхотою, дев’ять російських піхотинців та техніку в укритті.