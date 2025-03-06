Нацгвардійці загону "Тайфун" показали "демонтаж" росіян на Покровському напрямку
Четвер, 6 березня 2025, 14:14
Оператори БпЛА окремого загону Нацгвардії "Тайфун" поділилися кадрами ефективної бойової роботи на Покровському напрямку.
Джерело: відео, поширене в Telegram загону, співрозмовник УП в підрозділі
Дослівно "Тайфун": "На відео результати нещодавніх бойових вильотів наших професійних операторів БпЛА та їх прицільні удари по ворогу: знищена техніка та особовий склад".
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Нацгвардійці загону "Тайфун" показали "демонтаж" ворога на Покровському напрямку pic.twitter.com/ok1Fh6BceW— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 6, 2025
Деталі: "Українській правді" уточнили, що було знищено три одиниці ворожої техніки, три укриття з ворожою піхотою, дев’ять російських піхотинців та техніку в укритті.