Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

Нацгвардійці загону "Тайфун" показали "демонтаж" росіян на Покровському напрямку

Валентина РоманенкоЧетвер, 6 березня 2025, 14:14
Нацгвардійці загону Тайфун показали демонтаж росіян на Покровському напрямку
ілюстративне фото загону "Тайфун"

Оператори БпЛА окремого загону Нацгвардії "Тайфун" поділилися кадрами ефективної бойової роботи на Покровському напрямку.

Джерело: відео, поширене в Telegram загону, співрозмовник УП в підрозділі

Дослівно "Тайфун": "На відео результати нещодавніх бойових вильотів наших професійних операторів БпЛА та їх прицільні удари по ворогу: знищена техніка та особовий склад".

Реклама:

Деталі: "Українській правді" уточнили, що було знищено три одиниці ворожої техніки, три укриття з ворожою піхотою, дев’ять російських піхотинців та техніку в укритті.

НацгвардіяДонецька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія запустила крилаті ракети з Чорного моря – ПС
У Росії злетіла група бомбардувальників Ту-95 – ПС
Трамп заявив, що в останні дні вдалось досягнути "значного прогресу з Україною і Росією"
Лідери ЄС підтримали новий оборонний план щодо масштабних оборонних інвестицій
Суд дозволив вийти під заставу одіозному соратнику Сальдо, звинувачуваному у співпраці з росіянами – ЗМІ
Норвегія вирішила збільшити допомогу Україні цього року майже до $8 млрд
Усі новини...
Нацгвардія
Бійці Нацгвардії взяли в полон шістьох росіян на Покровському напрямку
На війні загинув командир бойової групи нацгвардійців "Гострі картузи" Антон Спіцин
"Війна дронів": поблизу Курахового ворог залучив елітних операторів БПЛА
Останні новини
03:06
Росія запустила крилаті ракети з Чорного моря – ПС
02:38
ЄС виділить додаткові 15 млрд євро на допомогу Україні – президент Євроради
02:19
Трамп заявив, що відвідає Саудівську Аравію в обмін на $1 трлн інвестицій
01:50
Президент Євроради: Найкращою гарантією безпеки для України є самі українці
01:36
У документі Євроради щодо України є згадка про транзит газу у Словаччину
01:20
Ворог просунувся на Харківщині та в Курській області РФ – DeepState
00:56
спортФормула-1: календар сезону 2025 року
00:56
У Росії злетіла група бомбардувальників Ту-95 – ПС
00:41
Зеленський обговорив з генсеком НАТО план гарантій безпеки для України
00:14
ЄС: Мир для України має базуватися на повазі до її територіальної цілісності
Усі новини...
Реклама:
Реклама: