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Туск: Європа готова взяти відповідальність за безпеку та перемогти РФ в гонці озброєнь

Іванна Костіна, Степан ГафткоЧетвер, 6 березня 2025, 14:13
Туск: Європа готова взяти відповідальність за безпеку та перемогти РФ в гонці озброєнь
Фото з Facebook Donald Tusk

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європа налаштована рішуче й готова взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Він упевнений, що Європейський Союз здатний перемогти в гонці озброєнь, яку нав'язує Росія.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Туска по прибутті на саміт ЄС в Брюсселі

Пряма мова: "Але сьогодні все змінилося. Я маю на увазі як пропозиції Єврокомісії, так і рішучість усіх моїх співрозмовників в Парижі, Лондоні, вчора. Всі налаштовані рішуче, щоб прийняти цей виклик (зміцнити оборону – ред.)".

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Деталі: Туск зазначив, що сьогодення може стати переломним моментом для Європи у зміцненні оборони, розвитку збройової промисловості та відповіді на виклик, який нав'язала Росія. Він нагадав, що про посилення європейської оборони говорили вже давно.

Туск вважає, що війна в Україні, зміна підходів адміністрації США до Європи та, насамперед, гонка озброєнь, розв'язана Росією, створюють для Європи нові виклики.

"Європа має відповісти на цей виклик і мусить виграти. Я переконаний, що Росія програє гонку озброєнь. Так, як Радянський Союз програв подібну гонку тридцять років тому", – наголосив прем'єр Польщі.

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 За його словами, це дозволить уникнути конфлікту ширшого масштабу.

"Європа сьогодні готова до старту щодо безпеки, готова швидше, мудріше, ефективніше озброюватися, ніж Росія", – зазначив Туск.

"Сьогодні немає приводів бути надто оптимістичними. Але я переконаний, що це поворотний момент, коли Європа зрозуміла, яка відповідальність лежить на ній", – додав він.

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ЄвропаПольща
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