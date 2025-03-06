Адміністрація Трампа планує позбавити правового статусу 240 тисяч українців – Reuters

Reuters дізналось, що адміністрація президента США Дональда Трампа може скасувати тимчасовий правовий статус для понад 1,8 мільйона мігрантів, зокрема 240 000 українських біженців, які втекли від війни Росії проти України. Їх можуть депортувати.

Джерело: Reuters із посиланням на високопосадовця адміністрації Трампа та три неназвані джерела.

Деталі: За словами джерел видання, влада США може вдатися до цього кроку вже у квітні.

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Адміністрація також планує скасувати дозвіл на проживання у США для приблизно 530 000 кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців уже цього місяця, повідомили чиновник Трампа та одне з джерел.

Мігранти, які втратять свій офіційний статус, можуть зіткнутися зі швидкою процедурою депортації, незалежно від тривалості їхнього легального перебування у США, згідно з внутрішнім електронним листом Міграційної та митної служби США (ICE), з яким ознайомилося Reuters.

Водночас джерела видання зазначають, що це рішення не пов’язане з конфліктом Трампа із президентом України Володимиром Зеленським, а є частиною ширшого плану адміністрації Трампа. Його мета – позбавити правового статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, які отримали дозвіл на в’їзд до США за тимчасовими гуманітарними програмами, запущеними адміністрацією Байдена.

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Виконавчий указ Трампа, виданий 20 січня, вимагає від Департаменту внутрішньої безпеки США (DHS) припинити всі подібні програми.

Речниця Департаменту внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі відомство не робить жодних офіційних оголошень. Білий дім і посольство України також не надали коментарів.

Нагадаємо:

Український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю, 28 лютого, після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

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