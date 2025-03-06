Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

Саміт ЄС підтримає створення "Східного щита", який захистить Євросоюз, але не Україну

Тетяна Висоцька, Євген КізіловЧетвер, 6 березня 2025, 16:43
Саміт ЄС підтримає створення Східного щита, який захистить Євросоюз, але не Україну
фото: european commission on facebook

На засіданні Євроради, яке наразі триває в Брюсселі, планують схвалити необхідність будівництва проєкту "Східний щит" на кордонах з РФ і Білоруссю, який передбачає посилення оборонної інфраструктури Європейського Союзу. Україна під цей захист не потрапляє.

Джерело: заява журналістам прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, передає "Європейська правда"

Деталі: Польський прем’єр підкреслив, що "Східний щит", першочергово польський проект, до якого доєднується все більше держав ЄС, має бути згаданий у висновках Європейської ради як один з пріоритетних.

Реклама:

"Те, чого я хотів досягти на цьому етапі, ми вже забезпечили. Висновки (Європейської ради) вже включають "Східний щит" і ширшу ініціативу. Бо йдеться не лише про "Східний щит" як польський проект. Фінляндія, країни Балтії і, як я сьогодні сьогодні обговорював з президентом Румунії, багато інших країн хочуть бути частиною цього великого проекту – захисту східного кордону Європи", – повідомив Дональд Туск.

Туск наголосив, що він "майже впевпений" у тому, що "Східний щит" і захист східного кордону ЄС стали пріоритетами, які вже ніхто не ставить під сумнів". 

"Це також означає фінансову і інфраструктурну підтримку (з боку ЄС)", – додав він.

РЕКЛАМА:

Польський прем’єр також заявив про необхідність розглянути питання про збільшення присутності європейських військ та військ НАТО на кордоні з РФ і Білоруссю.

"Щоб дійсно пропонувати гарантії безпеки іншим, ми повинні бути у безпеці самі. Ось чому перше, що ми повинні зробити в Європі, це повністю убезпечити наші власні кордони – особливо з Росією та Білоруссю", – переконаний Дональд Туск.

Варто зауважити, що наразі проект "Східний щит" не поширюється на Україну.

У розмові з кореспондентом "Європейської правди" дипломат однієї з ключових держав Євросоюзу повідомив, що "станом на зараз проект включає в себе лише держави ЄС", а питання можливого додавання до нього України на порядку денному нині не стоїть.

Нагадаємо, що ще у січні 2024 року міністри оборони Естонії, Латвії та Литви схвалили створення спільної балтійської зони оборони на східному кордоні.

В листопаді 2024 прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про початок будівництва системи укріплень "Східний щит" на кордонах з РФ та Білоруссю.

Польща має намір завершити зведення і зміцнення стіни на кордоні з Білоруссю до середини 2025 року.

ЄСРосіяБілоруськордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
NYT: У Білому домі була "гаряча" зустріч за участю Рубіо, Маска і Трампа
Зеленський заявив, що робота з командою Трампа сягнула піку інтенсивності
Президент США пояснив: Зупинив військову допомогу, бо Україна "не хоче врегулювання"
Трамп заявив, що йому легше мати справу з РФ, ніж з Україною
У Німеччині дали довічне росіянину за вбивство двох українських військових
Трамп заявив, що може ввести рішучі санкції проти Росії, поки не буде припинення вогню
Усі новини...
ЄС
Зеленський закликав ЄС до "здорового глузду" щодо відкриття перших переговорних кластерів
ЄС виділить додаткові 15 млрд євро на допомогу Україні – президент Євроради
Президент Євроради: Найкращою гарантією безпеки для України є самі українці
Останні новини
21:56
фото, відеоУ Грузії 100 днів антиурядових протестів: Активісти провели десятки акцій
21:51
легка атлетикаПогорілко встановив рекорд України в бігу на 400 метрів, але не подолав кваліфікацію Євро-2025
21:41
NYT: У Білому домі була "гаряча" зустріч за участю Рубіо, Маска і Трампа
21:22
скелетонЗа крок від медалі: Гераскевич показав найкращий результат в історії України на чемпіонатах світу
21:13
5 людей загинули, ще 9 поранені через російські атаки на Донеччині
21:06
фотоУ Словаччині відбулися нові протести проти проросійської політики Фіцо
20:59
Бразилія скасує імпортні мита на харчові продукти в надії на стримання цін
20:38
Трамп хоче спочатку "врегулювати війну" і лише потім говорити про гарантії безпеки
20:32
Як знизити високий пульс: 8 порад від лікарки
20:32
"Кошмарний сценарій": в аеропортах Німеччини готуються до масштабного страйку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: