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Спецпредставник Трампа пояснив сварку із Зеленським у Білому домі "різними цілями"

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Четвер, 6 березня 2025, 17:44
Спецпредставник Трампа пояснив сварку із Зеленським у Білому домі різними цілями
фото: getty images

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що сварка між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом минулого тижня у Білому домі сталась через "різні цілі" двох лідерів у російсько-українській війні. 

Джерело: "Європейська правда", Келлог у своїй доповіді щодо шляхів завершення війни в Україні на дискусії Ради з міжнародних відносин

Деталі: Келлог припустив, що тертя між президентом Володимиром Зеленським та президентом Трампом під час візиту до Овального кабінету минулого тижня були результатом того, що стали очевидними "різні цілі" обох адміністрацій. 

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За його словами, президент Зеленський намагався переконати президента США далі підтримувати України, щоб вона отримала перевагу над Росією. 

"Президент Зеленський явно хотів, щоб президент Трамп публічно поставив США на сторону проти Росії. Підхід Дональда Трампа не полягає у тому, щоб одна сторона отримала перевагу над іншою. Як було сказано, він (Трамп) сфокусований на мирі", – заявив Келлог.

Келлог також заявив, що визначення війни в Україні як такої, що має переможця або переможеного, "лише втягне Америку в нескінченну проксі-війну", а президента Трамп не хоче цього. 

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Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.

5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет. Неофіційно повідомляють, що цей крок Вашингтона посилив тривогу серед союзників у НАТО щодо того, чи можна далі довіряти США. 

СШАТрампЗеленський
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