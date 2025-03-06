У Білому домі назвали фейком дані про плани скасувати легальний статус для 240 тисяч українців

Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала фейком інформацію, що з’явилась у ЗМІ, про наміри адміністрації президента Дональда Трампа скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 тисяч українців, які втекли від війни з Росією.

Джерело: речниця написала в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Вона заявила, що журналісти, які написали про це, "не мають жодного уявлення про те, про що вони говорять".

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"Це ще одна фейкова новина від Reuters, заснована на анонімних джерелах, які не мають жодного уявлення про те, про що вони говорять", – зазначила речниця Білого дому, прикріпивши до свого допису скрін відповідної новини Reuters.

За її словами, жодного рішення стосовно цього питання наразі не прийнято.

Reuters раніше повідомило, що адміністрація Трампа у квітні планує скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 тисяч українців, які втекли від війни з Росією.

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Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо назвав російсько-українську війну "проксі-війною між ядерними державами", що "зайшла у глухий кут", і яка має припинитись.

ЗМІ повідомляють, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.