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У Трампа заявили, що він хоче перезавантажити відносини з РФ

Христина Бондарєва, Євген КізіловЧетвер, 6 березня 2025, 18:21
У Трампа заявили, що він хоче перезавантажити відносини з РФ
архівне фото: Getty Images

Спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог каже, що адміністрація Дональда Трампа використовує новий підхід щодо Росії, який передбачає перезавантаження відносин між країнами. 

Джерело: Келлог у своїй доповіді щодо шляхів завершення війни в Україні на дискусії Ради з міжнародних відносин, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: "Існує також ширша стратегія у підході президента Трампа щодо цієї війни.  Вона полягає в усвідомленні того, що США повинні перезавантажити відносини з Росією… Продовження ізоляції та відсутність взаємодії з росіянами у той час, як війна в Україні триває, більше не є життєздатною чи сталою стратегією", – заявив він.

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За словами Келлога, причинами зміни підходу США є людські втрати у цій війні; потреба перезавантажити відносини з Росією, щоб забезпечити національні інтереси США; потреба зупинити залучення США до "непотрібної проксі-війни".

"Тож що ми бачимо зараз і що будемо бачити, це негайні зусилля адміністрації Трампа посадити дві сторони за стіл, щоб домогтися мирного врегулювання", – заявив Келлог, додавши, що для цього адміністрація буде тиснути на дві сторони.

Говорячи про тиск на Росію, він згадав про чинні санкції проти "тіньового флоту" РФ, який транспортує російську нафту.

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Келлог також сказав, що вилучення російських заморожених активів для відновлення України та максимальний тиск на російську енергетику є одними з інструментів, які Трамп може використати для тиску на РФ.

Келлог також сказав, що сварка між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом минулого тижня у Білому домі сталась через "різні цілі" двох лідерів у російсько-українській війні. 

Нагадаємо, 4 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі.

5 березня стало відомо, що зупинився також обмін розвідданими, включно з тими, що стосуються пусків російських ракет. 

ТрампРосіяСША
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