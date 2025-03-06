Норвегія вирішила збільшити допомогу Україні цього року майже до $8 млрд

Норвезький парламенті ухвалив рішення збільшити допомогу Україні на $4,6 мільярда до $7,8 мільярда у 2025 році.

Джерело: про це було оголошено після зустрічі лідерів парламентських фракцій, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK

Деталі: Як заявив норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре, рішення про збільшення підтримки України було ухвалено, "бо в цьому є потреба".

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"Це вагомий внесок у мир і стабільність в Європі", – додав він.

Наразі на підтримку до 2025 року виділено 35 мільярдів норвезьких крон ($3,2 мільярди).

"У Стортингу є міжпартійна домовленість про значне збільшення підтримки України...Норвезька підтримка допоможе Україні протистояти Росії, а також в допомозі над мирним планом, над яким працюють європейські країни", – сказав Стьоре.

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Раніше у четвер Стьоре виступив у парламенті з доповіддю про ситуацію в Україні.

Він торкнувся питань прямої підтримки України, а також відносин з новою адміністрацією США, в той час як Норвегія працює над зміцненням власної оборони.

Стьоре назвав сигнали США про припинення військової та розвідувальної підтримки України "дуже сумними" і гнітючими".

Норвегія минулого року схвалила програму "Нансен" на 75 мільярдів норвезьких крон, яка передбачає довгострокову підтримку України до 2027 року – тобто з 15 мільярдами норвезьких крон щорічно.

Але цього року влада країни запропонувала збільшити фінансування програми до 135 мільярдів євро та продовжити її ще на три роки – до 2030-го.

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