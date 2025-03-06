США й Україна зустрінуться на переговори в Саудівській Аравії – журналістка

Представники адміністрації Дональда Трампа наступного тижня зустрінуться з українською делегацією в Саудівській Аравії. Зокрема, від Києва приїде глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Джерело: ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За даними журналістки, до Ер-Ріяду вирушать глава Держдепартаменту Марко Рубіо, радника з нацбезпеки Майк Волц та спецпосланник президента США Стів Віткофф.

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"У вівторок Рубіо, Віткофф, Волц прямують до Ер-Ріяду, щоб зустрітися з українцями, в тому числі з Єрмаком", – написала Гайнріх.

Зустріч відбудеться на тлі кризи у відносинах України та США після сварки Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Білому домі, після якої США призупинили військову допомогу та надання розвідданих Україні.

Нагадаємо, у четвер спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ідея повернутись до "Стамбульських угод", висловлена спецпосланником Трампа Віткоффом, не є позицією адміністрації Трампа, і потрібно розробити новий документ.

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Келлог також заявив, що підхід Дональда Трампа до російсько-української війни передбачає перезавантаження відносин з Росією.