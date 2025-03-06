Трамп угодою про надра штовхає Україну до припинення вогню – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб умовою підписання угоди про видобуток корисних копалин в Україні була згода Києва якнайшвидше припиненити вогонь у війні з Росією, яка повномасштабно напала три роки тому.

Джерело: агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Згідно з публікацією, Вашингтон дав зрозуміти європейським посадовцям, що Трамп готовий завершити роботу над угодою про природні ресурси за умови, що український президент Володимир Зеленський погодиться на реальний шлях до перемир'я і переговори з Москвою, кажуть джерела.

Реклама:

Ці додаткові умови є основною причиною того, що угоду про економічне співробітництво досі не підписано, незважаючи на публічні заяви Трампа і Зеленського, які свідчать про їхню готовність підписати угоду, зазначили джерела агентства на умовах анонімності.

Деякі співрозмовники сказали, що найближчими днями може відбутися рух щодо угоди. Інші посадовці попередили, що позиція США завжди може змінитися, оскільки Трамп відомий тим, що може змінити свою думку.

Кілька представників адміністрації Трампа заявили в останні дні, що угода щодо критично важливих мінералів є важливим компонентом і кроком на шляху до плану президента США щодо миру в Україні.

РЕКЛАМА:

Немає жодних ознак того, що лідер Росії Володимир Путін готовий погодитися на припинення свого вторгнення, а також того, що США підштовхують Москву до компромісів, на відміну від вимог, висунутих Зеленському.

Будь-яке перемир'я потребуватиме згоди на припинення бойових дій як з боку Росії, так і з боку України.

Останніми днями США чинили сильний тиск на Зеленського, призупинивши всю військову допомогу та надання розвідданих, що, за словами європейських посадовців, мало на меті переконати українського лідера стати на шлях, який відповідає цілям Трампа.

Радник з питань національної безпеки США Майк Волтц заявив в ефірі Fox News, що якщо сторони зможуть "просунутися до цих переговорів і, по суті, винести на стіл деякі заходи зі зміцнення довіри, тоді президент уважно подивиться на можливість скасування цієї паузи (щодо надання допомоги)".

Паралельно з вимогами до України американські посадовці ведуть переговори з Росією, сказав один зі співрозмовників агентства, хоча незрозуміло, чи чиниться якийсь тиск на Москву, щоб вона сіла за стіл переговорів.

Кілька європейських посадовців заявили, що їхня оцінка полягає в тому, що кінцева мета Путіна – захоплення України – не змінилася, і російському лідеру не можна довіряти. Війна закінчиться, тільки якщо Путін зупинить вторгнення, вважають вони.

За даними кореспондентки Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх, представники адміністрації Дональда Трампа наступного тижня відвідають Саудівську Аравію для зустрічі з українською делегацією, яка включатиме главу ОПУ Андрія Єрмака.

Нагадаємо, у четвер спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, підхід Дональда Трампа до російсько-української війни передбачає перезавантаження відносин з Росією.