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Суд дозволив вийти під заставу одіозному соратнику Сальдо, звинувачуваному у співпраці з росіянами – ЗМІ

Євген КізіловЧетвер, 6 березня 2025, 21:05
Суд дозволив вийти під заставу одіозному соратнику Сальдо, звинувачуваному у співпраці з росіянами – ЗМІ
фото: "МОСТ"

Дніпровський райсуд Києва застосував відносно депутата Херсонської обласної ради від "Блоку Володимира Сальдо" Сергія Сорокунського запобіжний захід у вигляді застави.

Джерело: видання "МОСТ" із посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах

Деталі: Повідомляється, що застава для депутата складе 908 тисяч гривень, а відповідне рішення ухвалила суддя Олена Козачук.

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5 березня працівники Служби безпеки України повідомили депутату про підозру у пособництві державі-агресору. Вдома та на підприємстві у депутата провели обшуки. Це не перші обшуки у Сорокунського та членів його родини.

Навесні 2023 року у нього вдома знайшли матеріали, які підтверджують, що Сорокунський співпрацював з росіянами. Так, відомо, що під час окупації правобережжя Херсонщини він мав статус "федерального радника". Користувався перепусткою, виданою окупаційною комендатурою, та міг брати участь у зміщенні законної влади в Музиківській громаді. Згадка про перепустку є в ухвалах суду.

Сорокунський з 2008 року є директором ТОВ "Сапфір ЛТД", яке займається оптовою торгівлею паливом, та співзасновником фермерського господарства "Сапфір-Агро".

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У 2020 році він був обраний до Херсонської обласної ради 8-го скликання від нині забороненої політичної партії "Блок Володимира Сальдо".

Після початку повномасштабного вторгнення він потрапив до російського полону, але згодом Сорокунського відпустили.

Наприкінці 2023 року Сорокунський подав судовий позов з вимогою змусити деякі медіа спростувати інформацію про його можливу співпрацю з росіянами. Під час розгляду позову стало відомо, що суд арештував майно агропідприємства сім’ї Сорокунських у справі про розслідування ймовірного колабораціонізму депутата облради та членів його родини.

У квітні 2024 року суд відмовив йому у позові проти журналістів та не задовольнив його апеляційну скаргу пізніше.

"МОСТ" повідомляє, що Сорокунський, користуючись можливістю, закрив свою декларацію, але з декларації його доньки, теж депутатки від "Блоку Володимира Сальдо", видно, що для їхньої родини ці гроші не проблема, тож видання припускає, що невдовзі він вийде на волю.

Херсонська областьколаборантисуд
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