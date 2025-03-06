Посланник Трампа підтвердив зустріч з українською делегацією в Саудівській Аравії

Спецпосланник Дональда Трампа Стів Віткофф підтвердив, що наступного тижня в Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями України та США щодо російсько-української війни.

Джерело: заяву Віткоффа наводить Sky News, пише "Європейська правда"

Деталі: Віткофф, який офіційно займається Близьким Сходом, але вже брав участь у переговорах з росіянами, сказав, що зустріч з Україною готується.

Реклама:

Привітавши сигнал Володимира Зеленського до Дональда Трампа, надісланий після їхньої катастрофічної зустрічі в Білому домі минулого тижня, Віткофф сказав, що це "позитивний перший крок".

Він також сказав, що наразі готується зустріч в Ер-Ріяді, але, потенційно, вона може відбутися у Джидді. "Місто трохи змінюється, але це буде Саудівська Аравія", – додав він.

За його словами, Вашингтон намагається узгодити рамки мирної угоди і початкового припинення вогню для України.

РЕКЛАМА:

Український посадовець на умовах анонімності повідомив агентству AFP, що глава адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак очолить українську делегацію, до якої також може увійти міністр оборони Рустем Умеров.

З боку США, за даними ЗМІ, будуть глава Держдепартаменту Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц та спецпосланник президента США Стів Віткофф.

Видання Axios повідомило, що зустріч відбудеться у середу, 12 березня.