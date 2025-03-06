Лідери ЄС підтримали новий оборонний план щодо масштабних оборонних інвестицій

Очільники 27 держав Європейського Союзу підтримали ідею президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо посилення оборонної спроможності ЄС Rearm Europe ("Переозброїти Європу") та пропонують Раді ЄС терміново розглянути можливість залучення 150 млрд євро кредитних коштів на оборонні закупівлі.

Джерело: про це йдеться у тексті висновків Європейської ради щодо європейської безпеки від 6 березня 2025 року, який є у розпорядженні "Європейської правди"

Деталі: Текст висновків Європейської ради щодо безпеки посилається на відповідний лист фон дер Ляєн до лідерів ЄС, у якому вона виклала основні принципи Rearm Europe ("Переозброїти Європу").

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"Спираючись на свої попередні висновки та згідно з відповідними повноваженнями, наданими Договорами, а також у світлі нещодавнього листа Президента Комісії, Європейська Рада наголошує на необхідності продовжувати суттєво збільшувати видатки на безпеку та оборону Європи", – йдеться у документі.

Також Єврорада звернулася до Ради ЄС з пропозицією терміново розглянути можливість щодо залучення державами ЄС до 150 млрд євро кредитів на оборону.

"Європейська рада… бере до уваги намір Комісії висунути пропозицію щодо нового інструменту ЄС для надання державам-членам кредитів, забезпечених бюджетом ЄС, на суму до 150 мільярдів євро, і пропонує Раді розглянути цю пропозицію в терміновому порядку", – говориться у висновках.

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Європейська рада закликала Єврокомісію "запропонувати додаткові джерела фінансування оборони на рівні ЄС, в тому числі за допомогою додаткових можливостей і стимулів, запропонованих всім державам-членам… і швидко представити відповідні пропозиції".

"Європейська Рада повернеться до цього питання (європейської оборони – ред.) на своїх засіданнях у березні та червні", – йдеться у документі.

Нагадаємо, 4 березня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила програму ReArm Europe, що може мобілізувати до 800 млрд євро на оборону.

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