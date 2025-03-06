Трамп заявив, що в останні дні вдалось досягнути "значного прогресу з Україною і Росією"

Президент США Дональд Трамп 6 березня заявив, що за останні дні йому вдалося досягти значного прогресу у врегулюванні російсько-української війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Трампа в Білому домі

Деталі: "Ми досягли значного прогресу з Україною, ми досягли значного прогресу з Росією за останні кілька днів. І було б чудово звести цих двох до купи, щоб нам не довелось говорити так, про ядерну зброю", – сказав Трамп, відповідаючи на запитання преси.

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Продовжуючи говорити про ядерну загрозу, він сказав, що "було б чудово, якби всі позбулися своєї ядерної зброї".

"Я знаю, що Росія і ми маємо найбільше (ядерних боєголовок). Китай матиме таку ж кількість протягом 4-5 років. Було б чудово, якби ми всі могли денуклеаризуватися, тому що потужність ядерної зброї є божевільною", – сказав президент США, додавши, що хотів би відновити переговори про денуклеаризацію.

Trump:



It would be great if everybody would get rid of their nuclear weapons.



I know Russia and us have by far the most. China will have an equal amount within 4-5 years. It would be great if we could all de-nuclearize because the power of nuclear weapons is crazy. pic.twitter.com/PbjIhTO2wz РЕКЛАМА: March 6, 2025

Нагадаємо, в останні дні США призупинили військову допомогу Україні, пояснюючи, що таким чином вони схиляють Київ до мирного врегулювання. Про жодні кроки тиску США на Росію публічно не повідомлялося.

Міністр фінансів США Скот Бессент заявив у четвер, що США без вагань підуть "ва-банк" у питанні санкцій щодо російських енергоносіїв, якщо це сприятиме припиненню вогню у війні в Україні.

Тим часом, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив у четвер, що новий підхід адміністрації Дональда Трампа щодо РФ передбачає потребу перезавантаження відносин з РФ.