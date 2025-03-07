Трамп заявив, що відвідає Саудівську Аравію в обмін на $1 трлн інвестицій
Президент США Дональд Трамп заявив, що відвідає Саудівську Аравію після того, як країна погодиться витратити 1 трильйон доларів на закупівлю американської військової техніки та інших товарів.
Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті
Деталі: Виступаючи перед журналістами, Трамп ухилився від відповіді на питання про те, чи планує він найближчим часом зустрітися з правителем Росії Володимиром Путіним у Саудівській Аравії, але зазначив, що відвідає цю країну після виконання його вимог.
За словами Трампа, його попередній візит до Саудівської Аравії завершився укладенням угоди на 450 мільярдів доларів. Цього разу він висунув нову вимогу – 1 трильйон доларів інвестицій упродовж чотирьох років.
Пряма мова: "Минулого разу, коли я їздив до Саудівської Аравії, вони вклали 450 мільярдів доларів… Тепер вони стали багатшими, а ми всі постаріли. Тому я сказав: "Я буду, якщо ви заплатите трильйон доларів" – 1 трильйон доларів американським компаніям упродовж чотирьох років. І вони погодилися на це, тож я збираюся туди поїхати".
Donald Trump confirms Saudi Arabia will be his first foreign visit during his second term as president.
Riyadh, he said, has agreed to spend $1 trillion on U.S. military and other purchases over the next four years.
The planned visit will happen sometime "in the next month and… pic.twitter.com/241kGndOCK— Ismaeel Naar (@ismaeelrn) March 6, 2025РЕКЛАМА:
Деталі: Трамп також наголосив, що зазвичай перший закордонний візит президента США відбувається до Великої Британії, проте він вирішив змінити цю традицію через фінансову вигоду, яку може принести поїздка до Саудівської Аравії.