Трамп заявив, що відвідає Саудівську Аравію в обмін на $1 трлн інвестицій

Президент США Дональд Трамп заявив, що відвідає Саудівську Аравію після того, як країна погодиться витратити 1 трильйон доларів на закупівлю американської військової техніки та інших товарів.

Джерело: Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті

Деталі: Виступаючи перед журналістами, Трамп ухилився від відповіді на питання про те, чи планує він найближчим часом зустрітися з правителем Росії Володимиром Путіним у Саудівській Аравії, але зазначив, що відвідає цю країну після виконання його вимог.

Реклама:

За словами Трампа, його попередній візит до Саудівської Аравії завершився укладенням угоди на 450 мільярдів доларів. Цього разу він висунув нову вимогу – 1 трильйон доларів інвестицій упродовж чотирьох років.

Пряма мова: "Минулого разу, коли я їздив до Саудівської Аравії, вони вклали 450 мільярдів доларів… Тепер вони стали багатшими, а ми всі постаріли. Тому я сказав: "Я буду, якщо ви заплатите трильйон доларів" – 1 трильйон доларів американським компаніям упродовж чотирьох років. І вони погодилися на це, тож я збираюся туди поїхати".

Donald Trump confirms Saudi Arabia will be his first foreign visit during his second term as president.

Riyadh, he said, has agreed to spend $1 trillion on U.S. military and other purchases over the next four years.

The planned visit will happen sometime "in the next month and… pic.twitter.com/241kGndOCK